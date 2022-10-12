香港5所大學躋身全球百大 城市大學升幅勁

香港大學排名31名最高。（取材自微博）

國際教育 機構泰晤士高等教育（THE）公布「2023年世界大學排名」，此次排名來自104個國家和地區的1799所大學都有參與，是THE規模最大的排名。而這次香港 的大學排名良好，共有5所大學進入前一百的排名，分別是香港大學、香港中文大學、香港科技大學、香港理工大學、香港城市大學。而內地表現最佳的是清華大學，同時清華亦是亞洲排名第一的大學。

大公報報導，在「2023年世界大學排名」中香港的多間大學表現良好，由2022年只有四間進入前百大，在2023年增至五間，而且學校的普遍排名都上升了。香港排名最高的大學是香港大學，排名為31名，不過比2022年排名下降1名；第二名為香港中文大學，排名由2022年的49名上升至45名，與第一名的差距正在收窄；第三名是香港科技大學，排名由第66名上升至2023年的第58名；第四名是香港理工大學，排名由上91名升至2023年的79名。

香港5所大學世界排名 來源：THE2023年世界大學排名 大公報

而這次大突破成前百的還有香港城市大學，城大的排名由第151名，大幅度上升至第99名。

另一所同樣有所下跌的還有香港浸會大學，由2022年的第401至500名，下跌至第501至600名。

今年除了香港大部分大學都排名回升外，內地首次有7所大學躋身全球前百，比去年增加1所。其中清華大學今次全球排名第16名，成為內地排名最領先的大學，同時亦榮獲「亞洲排名第一」的稱號。此外，內地普遍的高校排名不俗，共有13所內地大學新上榜。

今次排名中，亞洲區同樣表現突出。今次全球逾千所大學中，總共有170所大學首次上榜，而亞洲就占74所；同時亞洲是參與數目最多的地區，有669所大學參加；而其中日本以117所大學獲排名，在數量上占據亞洲國家之首，內地就以95所緊隨其後。

英國的牛津大學以及美國的哈佛大學 則分別獲得全球大學排行第一名及第二名。