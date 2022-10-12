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香港5所大學躋身全球百大 城市大學升幅勁

香港新聞組／香港12日電
香港大學排名31名最高。（取材自微博）
香港大學排名31名最高。（取材自微博）

國際教育機構泰晤士高等教育（THE）公布「2023年世界大學排名」，此次排名來自104個國家和地區的1799所大學都有參與，是THE規模最大的排名。而這次香港的大學排名良好，共有5所大學進入前一百的排名，分別是香港大學、香港中文大學、香港科技大學、香港理工大學、香港城市大學。而內地表現最佳的是清華大學，同時清華亦是亞洲排名第一的大學。

大公報報導，在「2023年世界大學排名」中香港的多間大學表現良好，由2022年只有四間進入前百大，在2023年增至五間，而且學校的普遍排名都上升了。香港排名最高的大學是香港大學，排名為31名，不過比2022年排名下降1名；第二名為香港中文大學，排名由2022年的49名上升至45名，與第一名的差距正在收窄；第三名是香港科技大學，排名由第66名上升至2023年的第58名；第四名是香港理工大學，排名由上91名升至2023年的79名。

香港5所大學世界排名 來源：THE2023年世界大學排名 大公報
香港5所大學世界排名 來源：THE2023年世界大學排名 大公報

而這次大突破成前百的還有香港城市大學，城大的排名由第151名，大幅度上升至第99名。

另一所同樣有所下跌的還有香港浸會大學，由2022年的第401至500名，下跌至第501至600名。

今年除了香港大部分大學都排名回升外，內地首次有7所大學躋身全球前百，比去年增加1所。其中清華大學今次全球排名第16名，成為內地排名最領先的大學，同時亦榮獲「亞洲排名第一」的稱號。此外，內地普遍的高校排名不俗，共有13所內地大學新上榜。

今次排名中，亞洲區同樣表現突出。今次全球逾千所大學中，總共有170所大學首次上榜，而亞洲就占74所；同時亞洲是參與數目最多的地區，有669所大學參加；而其中日本以117所大學獲排名，在數量上占據亞洲國家之首，內地就以95所緊隨其後。

英國的牛津大學以及美國的哈佛大學則分別獲得全球大學排行第一名及第二名。

香港 教育 哈佛大學

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