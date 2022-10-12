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中共20大 港媒：政治局常委傳「四老三新」

香港反送中理大衝突 5示威者非法集結罪成

香港新聞組／香港12日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

繼前天有8名「反送中」運動支持者因理工大學衝突事件被判暴動罪成後，昨天再有5名理大事件參與者被判非法集結罪成，其中4人被判囚14至18個月不等。

港媒報導，2019年11月，在「反送中」爆發期間，理大被示威者及學生占據，附近一帶還有大批支持者聚集，上述5名被告於這段期間被防暴警察拘捕。

5名被告先前已承認非法集結罪，區域法院昨天判刑，其中1人被判入更生中心，其餘4人判囚14至18個月不等。

據報導，法官判刑時指出，本案源自2019年下半年的社會運動，期間有示威者占據理大，癱瘓附近交通，警方因而封鎖校園，引起部分人不滿。

法官認為，當時政府已宣布暫緩修訂逃犯條例，示威者卻仍然借題發揮，不但未能帶來改變，反而造成破壞。

法官又指示威者沒有深思熟慮，近乎盲目地強行將自己的想法強加於社會沉默的人，最終只有他們自己一時痛快，但社會就要付出沉重代價。

法官表示，涉案地點是訪港旅客經常出入的地方，示威者的暴力行為損害了香港的國際形象，也直接對抗警方的執法權力，法庭必須予以懲罰和威懾。

區域法院前天也判處了8名理大衝突被捕者暴動罪成，預定本月底判刑。

香港的更生中心由懲教署管轄，專門收容年滿14歲但未滿21歲的犯事者，其懲戒程度介於非監禁措施及長期羈留之間。

被判入更生中心的人，羈留期在3至9個月之間，主要接受紀律訓練、自制能力訓練、工作技術訓練；犯人日間可以外出工作，修讀職業訓練和教育課程，並參與社會服務。

反送中 香港 警察

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