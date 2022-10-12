「不希望有漏洞」 港府突撤23條立法案 料年內不立法

香港特首李家超7月時曾表示，香港基本法23條立法是憲制責任，當局會盡快去做。（中通社）

香港 反修例運動後，港府一直強調要為「基本法23條」進行立法，但近日港府遞交給立法會的議程突然刪除相關議案，意味著2022年度會期不會啟動「23條」立法程序。香港特首李家超指，國家安全風險千變萬化，需要深入全面研究，「不希望有漏洞」。

綜合港媒報導，李家超昨表示，23條立法是憲制責任，應盡快推行，但他也指，「國安法有講明要盡早立法，這是港府一向立場，但執行時要確保立法真正有效」。他提及，國安風險千變萬化，加上地緣政治急速惡化，很多危害國家的手段是過往難以想像，因此23條立法需要有效、且能處理極端情況，不希望推出了而有漏洞要去修補。

關於本立法年度抽起23條立法相關草案，特首李家超昨不點名舉例說，英國近日修訂國家安全法律中建議嚴厲手段，包括可「非常長時間」禁止嫌疑人離開處所，李家超說會留意建議，以全面普通法語言撰寫保護國家安全的法律。港府消息其後補充，指23條立法內部討論中無考慮過長期拘禁，李的意思是就23條立法時，有參閱其他地區法規。

學者鍾劍華則猜測與香港經濟情況開始出現明顯的敗象有關，所以港府想暫時舒緩一下，減輕投資者的憂慮，希望爭取一些短期可見的經濟改善。

針對此次抽掉相關立法內容，香港行政會議召集人、新民黨主席葉劉淑儀表示，相信是因為有關政策研究尚未完成。建制派的立法會議員何君堯則表示不滿，批評港府裹足不前。

另有人說，23條立法需要北京 中央首肯，目前北京中央正忙於中共 「20大」的舉行，加上中國和美國爭議未停，香港有可能成為籌碼，相關立法可以從長計議，先讓社會恢復和平。

鍾劍華憶述中共領導人習近平今年7月出席香港回歸活動時的發言，以及中共政治局常委韓正隨後在一帶一路高峰論壇的視像發言，都顯示出中共憂慮香港失去金融中心這個身分，而他們希望香港繼續可以扮演「白手套」（中間人）。

再者，鍾劍華提到國安法及各種惡法對港府來說已經超越足夠使用的程度，23條大可以成為一個備而不用的武器。港府將來再看情況，在有需要的時候，就可以將23條做得更辣更盡。