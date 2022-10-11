餐旅復常、入境檢疫放寬 港開心指數5年新高

近年香港整體開心指數 資料來源：「香港開心D」

隨著旅遊及飲食業逐步復常，香港 人臉上再現歡顏。昨日公布的一項調查顯示，香港整體開心指數 由去年的6.44分升至今年的6.59分（10分滿分），是2018年5年以來的最高水平。

香港文匯報報導，「香港開心指數調查」是由和富社會企業「香港開心D」自2015年起開展，今年委託東華學院護理學院於8月5日至18日透過互聯網成功訪問1147人。昨日公布的結果顯示，今年的「整體開心指數」為6.59分，較去年上升0.15分，比起2019年（6.15分）及2020年（6.16分）的低位更顯著回升。若按年齡層劃分，55歲或以上組別的開心程度最高（7.16分），12歲至18歲組別最低（5.93分）。

分析數據發現，港人對外在環境的整體滿意程度（共13項因素）亦由去年的5.11分升至今年的5.26分，當中升幅最高的為「政治及社會狀況」（由4.31分升至4.69分）、「信任政府處事的程度」（由4.1分升至4.48分）及「政府的施政」（由4.21分升至4.55分），但該3項因素的個別得分仍屬外在環境因素中最低。

據報導，1989年加入旅遊業的Polo，疫情 前於東瀛遊旅行社當日本團領隊兼導遊，無奈疫情令業界停擺，曾在公司內調往處理銷售紀念品及客戶中心的工作。其後東瀛遊基於行業前景持續不明朗被迫遣散所有導遊，Polo亦失業。Polo昨日說：「『沙士』也只是停擺了3個月，沒想過新冠疫情影響這麼大。」

另外，大公報報導，香港放寬入境檢疫至「0+3」近兩周，出入境航班數量增加，加上備受港人青睞的日本亦於今日起放寬入境限制，近日不少市民到旅行社查詢報團及自由行套票資訊。有市民表示，到日本旅行的團費較疫情前貴兩、三成，但未阻外遊決心。

在銅鑼灣恒隆中心，現時六、七樓仍有旅行社開門營業。其中六樓的康泰旅行社自8月起便已調整服務時間，目前尚處於關閉狀態，恢復時間仍待通知；旁邊的中旅社亦生意冷清，下午3時許，僅得一人查詢，員工多過顧客。

相比之下，位於七樓，主打日韓、東南亞旅行的縱橫遊及東瀛遊生意相對較好，陸續有市民上前查詢，其中東瀛遊的櫃台前更排起人龍，不少市民亦有留步查看張貼的宣傳單張。