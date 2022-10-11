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故宮瑰寶教材 16專題談建築美、生活美…開放港中小學免費用

香港新聞組／香港11日電
「我們的故宮」教材讓中小學免費使用，希望引領青少年認識國家和世界發展大勢，增強民族自豪感。圖為學生可掃描教材上的二維碼觀賞影片。（中新社）
「我們的故宮」教材讓中小學免費使用，希望引領青少年認識國家和世界發展大勢，增強民族自豪感。圖為學生可掃描教材上的二維碼觀賞影片。（中新社）

香港故宮文化博物館開幕後掀起一股故宮文化熱潮，北京故宮博物院與團結香港基金轄下中國文化研究院昨日聯合宣布推出「我們的故宮」學與教資源項目，所有教學資源免費提供予全港中、小學，網站資源也公開瀏覽。

大公報報導，「我們的故宮」教學資源多元豐富。其中，16塊專題展板圍繞故宮的建築美、生活美、藝術美、人物美這四個主題展開介紹。中國文化研究院總編輯陳愛娟說，每個主題都有中學和小學兩個版本，以配合學生的不同學習層次。小學教材主要讓學生認識故宮，更加有趣味性，例如講解故宮裏的人如何消暑、取暖；而中學教材則是深入了解故宮歷史文化，涉及故宮三大殿的建築細節。

陳愛娟說，展板內亦設有二維碼，學生可以自行掃碼觀看教學片段，例如介紹故宮「火地取暖」的動畫；教材中亦配有故宮四季大掛圖、影片、學習小冊子等作為輔助，方便學生延伸學習。「學校可以在校內主題活動中運用這些資源，而我們亦期待下個學年有機會推出新的主題展板，擴寬學生的知識面。」

項目中亦有「把國寶帶回家」的教學資源，學生可透過自製透明倒金字塔膠片，放在平板電腦或手機上，觀察國寶的全息投影。中國文化研究院院長邱逸表示，同學們能在立體影像中，認真探索國寶的奧秘。

「我們的故宮」更設「故宮100題」學習平台，讓學生鞏固故宮文化知識，預計本月底推出。邱逸表示，目前已有約7萬至8萬名學生報名使用「故宮100題」；全港已有約60多間學校有興趣引入「我們的故宮」教材。

另據文匯報報導，北京故宮博物院院長王旭東表示，這次合作機會彌足珍貴和難得，在雙方的通力合作下，以故宮為核心的文物資源轉化為適合香港青少年的教育資源，讓故宮所承載的中華優秀傳統文化正式走進香港校園，融入到學生的課堂學習中。

他表示，「我們的故宮」不僅展示了中華文明的魅力，更展現了故宮博物院肩負的歷史使命和矢志不渝的初心，相信將為香港青少年的文化認同、民族認同和國家認同提供幫助，共同提升華夏兒女的文化自信。

「我們的故宮」教材讓中小學免費使用；圖為教材可利用「全息投影」技術把國寶帶回家。...
「我們的故宮」教材讓中小學免費使用；圖為教材可利用「全息投影」技術把國寶帶回家。（中新社）

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