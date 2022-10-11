故宮瑰寶教材 16專題談建築美、生活美…開放港中小學免費用

「我們的故宮」教材讓中小學免費使用，希望引領青少年認識國家和世界發展大勢，增強民族自豪感。圖為學生可掃描教材上的二維碼觀賞影片。（中新社）

香港 故宮文化博物館 開幕後掀起一股故宮文化熱潮，北京 故宮博物院與團結香港基金轄下中國文化研究院昨日聯合宣布推出「我們的故宮」學與教資源項目，所有教學資源免費提供予全港中、小學，網站資源也公開瀏覽。

大公報報導，「我們的故宮」教學資源多元豐富。其中，16塊專題展板圍繞故宮的建築美、生活美、藝術美、人物美這四個主題展開介紹。中國文化研究院總編輯陳愛娟說，每個主題都有中學和小學兩個版本，以配合學生的不同學習層次。小學教材主要讓學生認識故宮，更加有趣味性，例如講解故宮裏的人如何消暑、取暖；而中學教材則是深入了解故宮歷史文化，涉及故宮三大殿的建築細節。

陳愛娟說，展板內亦設有二維碼，學生可以自行掃碼觀看教學片段，例如介紹故宮「火地取暖」的動畫；教材中亦配有故宮四季大掛圖、影片、學習小冊子等作為輔助，方便學生延伸學習。「學校可以在校內主題活動中運用這些資源，而我們亦期待下個學年有機會推出新的主題展板，擴寬學生的知識面。」

項目中亦有「把國寶帶回家」的教學資源，學生可透過自製透明倒金字塔膠片，放在平板電腦或手機上，觀察國寶的全息投影。中國文化研究院院長邱逸表示，同學們能在立體影像中，認真探索國寶的奧秘。

「我們的故宮」更設「故宮100題」學習平台，讓學生鞏固故宮文化知識，預計本月底推出。邱逸表示，目前已有約7萬至8萬名學生報名使用「故宮100題」；全港已有約60多間學校有興趣引入「我們的故宮」教材。

另據文匯報報導，北京故宮博物院院長王旭東表示，這次合作機會彌足珍貴和難得，在雙方的通力合作下，以故宮為核心的文物資源轉化為適合香港青少年的教育資源，讓故宮所承載的中華優秀傳統文化正式走進香港校園，融入到學生的課堂學習中。