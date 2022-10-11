港首現XBB.1病毒 境外病例增

香港傳出新變種毒XBB.1流入，10日新增4874例確診，專家呼籲盡快接種疫苗。（中通社）

新冠肺炎又有新變種流入香港 ，近日首次出現XBB.1病毒株。香港昨天新增確診病例4874例，其中本土病例4478例，396例為海外輸入病例。媒體指稱，這至少是6月中旬以來單日增加最多的海外輸入病例。

綜合媒體報導，香港連續3天新增病例接近5000例。昨天新增10例死亡病例，第5波疫情 至今共錄得1萬15例死亡病例。

衛生防護中心公布，截至昨日零時，衛生署公共衞生化驗服務處在香港的輸入個案當中發現一宗BA.2.75.2及一宗XBB.1亞系個案，兩宗均為無症狀感染。其中XBB.1個案為香港首宗，涉及一名50歲女子，9月25日從美國抵港；另一BA.2.75.2個案則為一名32歲女子，9月23日由新加坡 抵港。

文匯報報導，政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌昨日表示，XBB.1亞系屬Omicron分支，是從BA.2譜系繁衍出的變種，傳染性高，但暫時資料不多，該病毒在新加坡及印度早前曾出現，與近期新加坡疫情反彈有關，但現有疫苗有保護作用，可減低出現重症及死亡率，相信對香港的威脅性不大。

呼吸系統科專科醫生梁子超則指出，XBB.1屬於較新的病毒，在全球共享基因庫上載的數目及資料很少，「目前主要在實驗室數據，它的免疫逃逸似乎加強了，現時只是見到實驗室中免疫逃逸的一些信號，不等於真實世界中它們有危險信號出現，現時需要觀察冬季會否有另一波大浪呢？」他指出，XBB.1是BA.2譜系繁衍出的變種，香港現時使用的兩款疫苗仍有效，公眾必須在新變異病毒未大規模流入香港前，爭取時間提升接種率，防止重症及死亡個案大幅上升，以及保護公營醫療系統。