香港桌球大師賽 傅家俊不敵歐蘇利文摘銀

香港世界桌球大師賽9日於紅磡舉行決賽，世界排名第一的「火箭」歐蘇利文（左）以6:4擊敗香港一哥傅家俊（右）。 （中新社）

昨晚於紅館舉行的香港 世界桌球（撞球）大師賽「夢幻決賽」，世界排名第一的「火箭」歐蘇利文 （Ronnie O'Sullivan）以局數6比4擊敗香港一哥「神奇小子」傅家俊，獲得10萬英鎊（約11萬美元）冠軍獎金。賽事逾8000人入場，打破上周六7500人紀錄，獲確認成為史上最多觀眾的桌球比賽。

綜合晴報、香港01報導，歐蘇利文抵港後連日上山跑步，他昨早賽前更往西貢麥理浩徑第一段「晨操」逾11公里。在紅館上演的整個賽事氣氛熱爆，連跑慣碼頭的歐蘇利文賽後不忘大讚：「是我參與過歷來最佳賽事」，引來入場觀眾再次喝采。

傅家俊與歐蘇利文是職業球壇老對手，生涯曾30次對碰，奧蘇贏18次，傅家俊贏9次，餘下3次打和；第31次在香港重遇。

傅家俊賽後表示，決賽後段表現有一些失準致未能奪冠，但對整個大師賽表現感滿意，讚賞歐蘇利文是頂級球手，希望對方繼續打下去。傅又表示對入場人數破紀錄感興奮，希望香港未來繼續舉辦大型賽事。

紅館昨晚反應熱烈，兩名球手每次得分後均有熱烈掌聲，雖然傅家俊有主場之利，惟「火箭」亦有大量粉絲，更有球迷為他自製打氣燈牌。

傅家俊於2017年曾登上世界排名第5，後來因眼疾及疫情 棄賽經歷低潮，目前跌至第100位，但在疫下首度在港舉行的國際大賽找回手感，4強鬥希堅斯更是在落後下逆轉、決勝局打出完美的一棒147度，職業生涯第5次做出此創舉，振奮港人成網上熱話。