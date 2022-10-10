我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「上班時被拖入地下室」史丹福大學驚傳今年第2起性侵

美節目專訪 張忠謀：台積電供世界晶片 台免於中攻打

香港桌球大師賽 傅家俊不敵歐蘇利文摘銀

香港新聞組／香港10日電
香港世界桌球大師賽9日於紅磡舉行決賽，世界排名第一的「火箭」歐蘇利文（左）以6:4擊敗香港一哥傅家俊（右）。 （中新社）
香港世界桌球大師賽9日於紅磡舉行決賽，世界排名第一的「火箭」歐蘇利文（左）以6:4擊敗香港一哥傅家俊（右）。 （中新社）

昨晚於紅館舉行的香港世界桌球（撞球）大師賽「夢幻決賽」，世界排名第一的「火箭」歐蘇利文（Ronnie O'Sullivan）以局數6比4擊敗香港一哥「神奇小子」傅家俊，獲得10萬英鎊（約11萬美元）冠軍獎金。賽事逾8000人入場，打破上周六7500人紀錄，獲確認成為史上最多觀眾的桌球比賽。

綜合晴報、香港01報導，歐蘇利文抵港後連日上山跑步，他昨早賽前更往西貢麥理浩徑第一段「晨操」逾11公里。在紅館上演的整個賽事氣氛熱爆，連跑慣碼頭的歐蘇利文賽後不忘大讚：「是我參與過歷來最佳賽事」，引來入場觀眾再次喝采。

傅家俊與歐蘇利文是職業球壇老對手，生涯曾30次對碰，奧蘇贏18次，傅家俊贏9次，餘下3次打和；第31次在香港重遇。

傅家俊賽後表示，決賽後段表現有一些失準致未能奪冠，但對整個大師賽表現感滿意，讚賞歐蘇利文是頂級球手，希望對方繼續打下去。傅又表示對入場人數破紀錄感興奮，希望香港未來繼續舉辦大型賽事。

紅館昨晚反應熱烈，兩名球手每次得分後均有熱烈掌聲，雖然傅家俊有主場之利，惟「火箭」亦有大量粉絲，更有球迷為他自製打氣燈牌。

傅家俊於2017年曾登上世界排名第5，後來因眼疾及疫情棄賽經歷低潮，目前跌至第100位，但在疫下首度在港舉行的國際大賽找回手感，4強鬥希堅斯更是在落後下逆轉、決勝局打出完美的一棒147度，職業生涯第5次做出此創舉，振奮港人成網上熱話。

香港 蘇利文 疫情

上一則

七中全會將定主席團排名成看點 呈現中國政治生態變遷

下一則

香港醫界：疫情有變數 急推0＋0風險大

延伸閱讀

馬斯克提「台灣變中國特區」 馬英九：這是一國兩制

馬斯克提「台灣變中國特區」 馬英九：這是一國兩制
郭碧婷被問為何還住台灣 向太給出暖心回應

郭碧婷被問為何還住台灣 向太給出暖心回應
李家超上任百日無意大解封 計畫「搶企業、搶人才」

李家超上任百日無意大解封 計畫「搶企業、搶人才」
相聚在香港

相聚在香港

熱門新聞

小米董事長雷軍。（路透）

「米粉」出逃 小米手機怎麼了？

2022-10-04 09:59
中媒引述英媒報導，倫敦2-8a Rutland Gate超級豪宅實際所有人是恒大集團創始人許家印。（路透）

爆發財務危機的恒大許家印 2.3億買下英國最貴豪宅

2022-10-08 21:27
劉強東。（取材自微博）

原來是誤會 明州案和解...劉強東向妻子道歉 感謝寬容

2022-10-02 08:53
中國前國家主席江澤民和夫人王冶坪。圖／取自新浪微博

20大前夕 96歲江澤民慶生照曝光

2022-10-03 16:18
諾貝爾化學獎得主5日出爐後，同濟大學宣布化學獎其中一名得主夏普里斯是他們的名譽教授。（圖取自同濟大學網頁）

2022諾貝爾獎 中國蹭出5個「贏家」

2022-10-07 17:27
圖為2020年，有人在加州UCLA校園擺放紀念李文亮的照片及花束。(Getty Images)

李文亮病歷曝光 顯示死亡時間可能早於官方公布

2022-10-06 13:18

超人氣

更多 >
成龍女兒吳卓林遭目擊排隊領免費食物「穿得像流浪漢」

成龍女兒吳卓林遭目擊排隊領免費食物「穿得像流浪漢」
北京改口支持馬斯克言論：台灣可作為特別行政區

北京改口支持馬斯克言論：台灣可作為特別行政區
FT：美管制對中晶片出口 將釀全球科技業海嘯級衝擊

FT：美管制對中晶片出口 將釀全球科技業海嘯級衝擊
曼哈頓華埠中餐館招聘啟示滿街 無人應徵

曼哈頓華埠中餐館招聘啟示滿街 無人應徵
前中國網路審查員：李文亮過世促使我辭職

前中國網路審查員：李文亮過世促使我辭職