香港醫界：疫情有變數 急推0＋0風險大

香港民間有意見希望進一步放寬防疫措施，但專家認為，「0＋0」不能急於一時。圖為0+3檢疫後，出入境人數增多。（中通社）

香港 新冠疫情 處於平台期，昨日新增確診持續迫近5000宗。有醫學界人士擔憂，在部分國家已成為主流的新變異病毒株Omicron BA.2.75，可能於冬季在香港引發新一波疫情；而分支BA.2.75.2有較高的傳染性及免疫逃逸，並對香港使用的新冠藥物具強烈抗藥性，對疫情發展添上變數。

大公報報導，對於社會上有意見希望進一步放寬防疫 措施，香港醫院藥劑師學會會長崔俊明認為，香港免疫屏障尚未如人意，調查顯示近半家長拒子女接種，「0＋0」不能急於一時，要再觀察疫情走勢，待長者、兒童接種率進一步提升後放寬，更加穩妥。

醫院管理局行政總裁高拔陞昨日在電視台節目表示，自9月中疫情回落後，近日確診數字再「橫行」，入院人數輕微回升。他說，衛生署暫時發現數宗BA.2.75個案，而根據外國數據，部分國家的BA.2.75的比例已經超過BA.5，而分支BA.2.75.2有較高的傳染性及免疫逃逸。

香港醫院藥劑師學會會長崔俊明表示，BA.2.75更具傳播性，在新加坡已引發疫情反彈，且對香港所有用於治療輕至中度新冠患者的抗病毒藥或抗體藥，均有強烈抗藥性。他估計，BA.2.75日後有可能取代BA.5成為主流病毒株。

對於「0＋0」措施，他認為若貿然推出，可能令疫情再度升溫，港府已預計冬季可能迎來第六波疫情。

此外，香港電台報導，香港政務司司長陳國基指出，「0+3」的檢疫安排是港府經內部仔細討論、諮詢專家意見、分析不同數據、深思熟慮後所踏出的重要一步，也是目前而言最恰當的安排。

陳國基並指，不可否認以往的強制檢疫或多或少影響海外旅客來港和港人外遊的意願。香港是國際金融和貿易中心，港府明白商界對放寬防疫政策抱有很大期望，但必須在抗疫路上審慎平衡風險，否則疫情一旦反彈將令大家得不償失。

陳國基又稱，「0+3」安排是在風險可控的情況下維護民生活動和香港競爭力、盡量給予社會最大動能和經濟活力的一大措施，「為商界人士帶來更大便利」。他們可在抵港後隨即外出巡視業務、與客戶會面、參與「企業對企業」會議和展覽等。