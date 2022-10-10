港特首李家超上任百日 被評：無風無浪 未燃希望

李家超上任至今約100天，港媒分析李家超和港府的網上輿情。（中新社資料照片）

上任百日，香港 特首李家超稱他和團隊已經訂立過百項不同的港府工作指標，會在月中發表的《施政報告》內公布。香港01社論指出，回望李家超的「百日新政」，香港勉強算是無風無浪，但港府也未燃起新希望，讓社會看見美好未來，跟李家超提出的「開新篇」尚有一大段距離。

香港01社論稱，這百日無風無浪，其實不算是新一屆港府的功勞，不少情況只算是「前人種樹，後人乘涼」。就拿新冠疫情 為例，只是因為年初感染高峰與早前「谷針」措施帶來的群體免疫作用逐漸呈現。

此外，明報報導，另有港媒以大數據分析7至9月李家超和港府的網上輿情，以及施政報告的網上輿論，將以系列形式報導。李家超網上輿情分析網上「帖文、文章」及「網路留言」，大數據顯示期內約23萬則關於他的留言中，73%為負面；另邊廂涉及他的4.1萬篇帖文，屬正面就有56%。

據報導，中大新聞與傳播學院教授李立峯認為，網路輿情以負面為主屬正常現象，通常持強烈意見的市民才會主動留言。檢視今次研究原始數據的慧科訊業時事分析顧問黃潔慧指出，數字反映社會仍有不滿，但李的負評比率已低於前特首林鄭月娥 ，留言內容亦反映市民的不滿程度有所減少。

報導稱，對於逾七成留言是負面，黃潔慧指出，官員的網上輿情負評比率一向較高，比較林鄭月娥任內多個時段的負評比率高達八至九成，李家超表現已有改善。李立峯指出，網路輿情以負面為主是正常現象，就如會打電話到電台烽煙節目的聽眾大多持反對意見，「如果不是很支持她（港府），或者很憎她，你不會上網討論」。

報導引述李立峯認為，傳媒責任是監察港府，理論上負面傾向應占多數，數據反映近年傳媒生態轉變，因社會、政治壓力等因素，面對特首和港府的態度傾向正面。不過他指出，網路留言仍以負評占大多數，反映市民資訊來源廣泛、有判斷力，主流傳媒唱好港府不代表市民會有正面反應，「主流傳媒機構與它們受眾之間的鴻溝愈來愈大」。