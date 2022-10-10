港調查：18歲以下染疫者 近8成疑現長新冠

香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港 社區組織協會與兒童權利關注會昨日指出，第五波新冠疫情 下已有21萬名18歲以下的兒童及青少年確診染疫，占有關年齡組別20.2%，而調查顯示近八成確診的基層兒童也出現「長新冠」後遺症；惟港府並無政策或支援服務協助曾確診的兒童，故促請港府制定對應政策，包括除現有的中醫服務外，應設立「長新冠診所」專責處理長新冠的復康者，並為有關學童提供治療津貼和安排接受治療。

文匯報報導，社協等團體今年8月至9月以問卷調查訪問120名曾確診新冠肺炎 疫症的基層學童及其家長，結果顯示77.5%出現「長新冠」問題，50.8%受訪兒童普遍有一至三項症狀，更有三成半有四項或以上的後遺症，而最多兒童面對的後遺症（50.8%）是「腦霧」，即記憶力和注意力受影響，其次是極度疲勞（31.7%）、失眠（28.3%）、極度疲倦（26.7%）、食欲不振（25.8%）、咳嗽（23.3%）等。不過，71.7%受訪兒童表示沒有嘗試問診是否「長新冠」，而症狀持續影響曾確診兒童學習和日常生活。

就讀小學六年級的吳同學表示，自己確診至今逾半年，背單詞需花兩至三天記憶，考試時仍未能完全記住，僅一天就幾乎全部忘記，試過考試分數更由確診前的80分跌至60分。就讀中學一年級的Peter今年2月確診，他至今也經常感到疲勞，在課堂上會睡著，以往能短時記憶課本內容，惟現時抄寫和朗讀多次也記不住全部內容，且因曾確診而令同學疏遠自己，令他感到孤獨。

香港社區組織協會副主任施麗珊表示，港府一直著眼於防疫抗疫，對治療新冠肺炎及後遺症關注度不足，故建議制訂全面「長新冠」應對政策，評估全港受「長新冠」影響的人口、醫療特徵和治療需要等，並提高公眾對「長新冠」的認知，以及設立「長新冠診所」，解決「長新冠」學童和其他患者預約看病難問題，並聘請專業有治療經驗醫生，保證對學童的醫療支持，期望施政報告提出相關措施。

社協並提出要評估全港曾確診的學童學習和生活需要，並善用私營醫療服務人力資源，為「長新冠」學童提供治療津貼，安排包括中醫和西醫方面的治療，另外提供額外功課輔導和課後學習支援，以及設立專門服務計畫，支援有關學童的身心發展，並持續地監察新冠康復學童的健康情況，適度調整教學課程，以配合學童的學習需要。