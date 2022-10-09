李家超上任百日無意大解封 計畫「搶企業、搶人才」

香港遊客區旅人稀少，人才更是外流。（中通社）

上任百日之際，香港 特首李家超提前曝光首份施政報告，港府不會大舉取消抗疫措施，而是要「搶企業、搶人才」。

10月8日李家超就任香港特首百日，他透過社交媒體稱，上任以來每日關心及回應民心所盼，期望「用行動解決分歧，用結果爭取信任，以成績累積互信」。又歷數百日之功，重點是取消航班「熔斷機制」，制定「紅、黃碼」，將檢疫安排改為「0+3」，說這都增加香港市民民生經濟活動空間。

但他調門一轉，說香港政府必須保持謹慎，採取相應措施管控風險，密切監察疫情會否反彈，每項措施都要有序穩妥；不希望對抗疫看法差異，削弱應對病毒的努力。

香港特首李家超將推出新政策搶企業、搶人才。（中通社資料照片）

按香港立法會的日程安排，李家超預期在10月19日公布其首份施政報告，在抗疫不會大鬆動下，他稱將會在施政報告闡述「搶企業、搶人才」，推動造地建屋「提速、提效、提量、提質」等政策理念，為市民謀幸福，為香港謀發展。

香港新聞組／香港9日電

針對特首李家超要「搶企業、搶人才」，明報報導，環球管理諮詢有限公司董事總經理李漢祥認為，政府短期應大幅放寬現時人才計劃的簽證 限制，例如容許過去10年曾在港讀書的人，持有關簽證留港一年找工作，並將計劃延伸至在大灣區 辦學的本地大學，「（僱主）已經可以找到多9年經驗的人」。他指出，放寬人才計劃的簽證有助僱主覓得合適人選。

香港應用科技研究院行政總裁葉成輝於有線新聞「有理有得傾」中表示，在移民潮和創科機會增多下，應科院流失率達20%，較以往增約10個百分點，形容情况十分嚴重，認為政府應「更快、更狠、更準」吸引海外人才，其中可從補貼入手。

據報導，香港I.T.人協會昨發表行業人力資源情况調查，發現約62%受訪從業員正考慮或傾向到大灣區發展，近四成則稱其公司IT僱員佔比不足一成，同時六成半從業員稱其任職公司今年內沒擴充甚至縮減IT僱員規模。協會建議政府短期內先引入海外人才填補空缺「做大個餅」，提供充足人手改善IT業生態，繼而改善發展前景。