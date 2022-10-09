我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

成龍女兒吳卓林遭目擊排隊領免費食物「穿得像流浪漢」

金山人氣商場 劫車未遂開槍掃射 民眾驚：真是瘋了

李家超上任百日無意大解封 計畫「搶企業、搶人才」

香港特派員李春／香港9日電
香港遊客區旅人稀少，人才更是外流。（中通社）
香港遊客區旅人稀少，人才更是外流。（中通社）

上任百日之際，香港特首李家超提前曝光首份施政報告，港府不會大舉取消抗疫措施，而是要「搶企業、搶人才」。

10月8日李家超就任香港特首百日，他透過社交媒體稱，上任以來每日關心及回應民心所盼，期望「用行動解決分歧，用結果爭取信任，以成績累積互信」。又歷數百日之功，重點是取消航班「熔斷機制」，制定「紅、黃碼」，將檢疫安排改為「0+3」，說這都增加香港市民民生經濟活動空間。

但他調門一轉，說香港政府必須保持謹慎，採取相應措施管控風險，密切監察疫情會否反彈，每項措施都要有序穩妥；不希望對抗疫看法差異，削弱應對病毒的努力。

香港特首李家超將推出新政策搶企業、搶人才。（中通社資料照片）
香港特首李家超將推出新政策搶企業、搶人才。（中通社資料照片）

按香港立法會的日程安排，李家超預期在10月19日公布其首份施政報告，在抗疫不會大鬆動下，他稱將會在施政報告闡述「搶企業、搶人才」，推動造地建屋「提速、提效、提量、提質」等政策理念，為市民謀幸福，為香港謀發展。

香港新聞組／香港9日電

針對特首李家超要「搶企業、搶人才」，明報報導，環球管理諮詢有限公司董事總經理李漢祥認為，政府短期應大幅放寬現時人才計劃的簽證限制，例如容許過去10年曾在港讀書的人，持有關簽證留港一年找工作，並將計劃延伸至在大灣區辦學的本地大學，「（僱主）已經可以找到多9年經驗的人」。他指出，放寬人才計劃的簽證有助僱主覓得合適人選。

香港應用科技研究院行政總裁葉成輝於有線新聞「有理有得傾」中表示，在移民潮和創科機會增多下，應科院流失率達20%，較以往增約10個百分點，形容情况十分嚴重，認為政府應「更快、更狠、更準」吸引海外人才，其中可從補貼入手。

據報導，香港I.T.人協會昨發表行業人力資源情况調查，發現約62%受訪從業員正考慮或傾向到大灣區發展，近四成則稱其公司IT僱員佔比不足一成，同時六成半從業員稱其任職公司今年內沒擴充甚至縮減IT僱員規模。協會建議政府短期內先引入海外人才填補空缺「做大個餅」，提供充足人手改善IT業生態，繼而改善發展前景。

香港 簽證 灣區

上一則

0+3推行2周 機場客運量今年新高 消費者信心指數也大增

下一則

7成港人認同人才勞工短缺 逾半稱新加坡更有吸引力

延伸閱讀

香港特首李家超十一致辭 述港優勢未提國安

香港特首李家超十一致辭 述港優勢未提國安
美商會促港入境檢疫全撤 港澳辦：防疫調整無可厚非

美商會促港入境檢疫全撤 港澳辦：防疫調整無可厚非
大廈汙水毒量高 港疫情難稱緩和 李家超再籲市民打疫苗

大廈汙水毒量高 港疫情難稱緩和 李家超再籲市民打疫苗
逆向隔離安排 李家超：目標持續長期運作

逆向隔離安排 李家超：目標持續長期運作

熱門新聞

劉強東。（取材自微博）

原來是誤會 明州案和解...劉強東向妻子道歉 感謝寬容

2022-10-02 08:53
「校園活春宮」發生在廣東財經大學華商學院。（影片截圖）

廣東高校廁所「活春宮」 學生圍觀「吃瓜」 網罵：後生可畏呀

2022-10-01 10:00
小米董事長雷軍。（路透）

「米粉」出逃 小米手機怎麼了？

2022-10-04 09:59
中國前國家主席江澤民和夫人王冶坪。圖／取自新浪微博

20大前夕 96歲江澤民慶生照曝光

2022-10-03 16:18
北京大學新結構經濟學研究院院長林毅夫。（取材自新經構經濟學院官網）

林毅夫「七十感言」細數當年為何「選擇中國」來生再謝親長前輩

2022-10-02 05:21
圖為2020年，有人在加州UCLA校園擺放紀念李文亮的照片及花束。(Getty Images)

李文亮病歷曝光 顯示死亡時間可能早於官方公布

2022-10-06 13:18

超人氣

更多 >
爆發財務危機的恒大許家印 2.3億買下英國最貴豪宅

爆發財務危機的恒大許家印 2.3億買下英國最貴豪宅
克里米亞大橋爆炸 恐激怒普亭惡化戰爭

克里米亞大橋爆炸 恐激怒普亭惡化戰爭
拜登「核戰世界末日說」震驚全球 幕僚忙滅火

拜登「核戰世界末日說」震驚全球 幕僚忙滅火
佛奇：冬天恐有新冠病毒新變異株 可能更易傳播

佛奇：冬天恐有新冠病毒新變異株 可能更易傳播
「Ho You Fat」特殊姓氏暴紅 竟是源自中國赴南美移民

「Ho You Fat」特殊姓氏暴紅 竟是源自中國赴南美移民