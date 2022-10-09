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7成港人認同人才勞工短缺 逾半稱新加坡更有吸引力

香港新聞組／香港9日電

香港目前面臨的問題，主要是經濟下行、國際金融中心、國際航空樞紐地位滑落。其中一個重要動因，就是人才流失之痛。不計教師醫護人員等的缺崗狀況，僅據港府統計處2019年的推算，香港到2027年人力短缺將達約17萬人。慮及最新的移民潮，香港人才短缺日趨嚴重已成共識。

有團體昨公布香港人才情況調查，訪問730名成年市民，結果顯示逾半受訪者認為香港對人才的吸引力較新加坡少；近八成人認為港府應改善香港的政治、教育及居住環境以挽留人才；近七成人認同香港岀現人才及勞工短缺，移民是主要原因。

明報報導，根據這份詢問730名18歲以上市民的調查，69%認同「香港出現人才與勞工短缺」，44%認為有很多香港人移民以致人才流失，27%則認為防疫措施與其他原因令海外人才不願到港工作。調查也顯示，12%認為香港對人才的吸引力大過新加坡，53%認為新加坡對人才的吸引力較大。

另外，47%認同應進一步放寬到港居留和工作限制，但18至39歲受訪者大部分不認同放寬。

主責調查團體青年新世界說，港府應正視因移民造成的人才及勞工短缺，以實際政策改善香港政治、教育和居住環境，紓緩情況。

香港 移民 新加坡

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