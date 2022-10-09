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0+3推行2周 機場客運量今年新高 消費者信心指數也大增

香港新聞組／香港9日電
香港機場在放寬檢疫措施下再現人氣，9月30日客運量錄得逾2萬3000人次。圖為早前市民出境。（香港中通社）
香港機場在放寬檢疫措施下再現人氣，9月30日客運量錄得逾2萬3000人次。圖為早前市民出境。（香港中通社）

港府運輸及物流局8日表示，海外地區入境香港檢疫「0+3」推行近兩周，帶動機場出境人次增加近三成。機場整體客運量也上升，其中9月30日更有超過2萬3000人次，創下今年新高。

運輸及物流局在社交網站8日表示，本月1日至6日，經機場出境人次約4.8萬人，較「0+3」實施前一周增逾1萬人，增幅近30%。香港國際機場客運量增至每天約1.9萬人次，上月30日更有超過2.3萬人次。

航空和運輸業也有新氣象，有關當局表示會與公共運輸營辦商協商，增加往來機場的巴士班次，應付上升的乘客量。的士業界亦可重新接載抵港人士直接前往目的地，讓抵港人士有更多交通選擇。　　

此外，2022年第三季度兩岸及港澳消費者信心指數結果昨天公布。香港消費者信心整體指數達64.2，較上一季度顯著上升10.5%，與去年同期相比亦上升3.7%。

在6個消費者信心指數中，有四個分指數均有所提升，其中對經濟發展方面的信心分指數為73.9，與上一季相比亦大幅上升25%；對物價狀況的信心分指數為62.7，與上一季度相比大幅上升21.5%。對就業狀況的信心分指數錄得70.9，與上一季度相比顯著上升15.1%；對生活消費狀況方面的信心分指數為73.7，與上一季度相比上升7%。

對購買房屋的信心分指數為52.5，小幅下跌0.2%；對投資股票信心分指數僅51.9，下跌5.6%，成為信心最低的分指數。

三季度香港消費者各項分指數仍均在75分以下，顯示港人對經濟發展、物價、就業狀況等仍欠信心。

指數 機場 香港

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