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國安案首未判監 5「光城者」青少年被判入教導所

香港新聞組／香港9日電

「光城者」（Returning Valiant）7名成員去年因提倡「武裝起義」，被控違反「港區國安法」的串謀煽動他人實施顛覆國家政權罪，早前認罪。其中5名青少年昨天被法官判入教導所，為國安法下年紀最輕，以及首宗有被告非判監的案件；餘下兩名年滿21歲的被告押後判刑。

4男3女被告依次為阮姓男生（現年17歲）、倉務員蔡永傑（21歲）、16歲少女、梁姓女生（17歲）、售貨員陳右津（26歲）、姓蔣周的男生（17歲）及女子郭文希（19歲）。其中5人被控時，還是15歲到18歲的未成年人。

除了被判入教導所的5人外，另有2名已成年的組織成員也認罪，不過法官宣布2人還押至11月25日，擇日再判。

香港區域法院法官郭偉健表示，上述7人在「港區國安法」通過後，於街頭擺攤，並透過Instagram和臉書宣揚「流血革命」。

郭偉健說，被告所犯的煽動罪是嚴重罪行，但考慮到被告可能因受人誤導，因此裁定5人罪責下調到「情節較輕」，最終判他們入教導所，而不是監獄。這5人關押的時間最長為3年，由教導所決定。

據郭偉健表示，被告選擇在人多的港鐵出口擺街站共10次，網上貼文最多獲近700人按讚，具一定規模，「即使只有一個人被他們煽動，香港的社會穩定和居民的安全都可能受到嚴重威脅」。

郭偉健說：「沒有證據直接證明被告人煽動過任何人顛覆國家政權，但是這種真實的風險仍然存在。」

在2019年香港爆發大規模反政府和民主抗議之後，北京和香港當局聲稱，國安法的實施已恢復全球金融中心香港的穩定。但是聯合國人權委員會的人權專家在7月公布的一份報告中，呼籲香港廢除國安法，擔心該法被用來打擊基本自由。

香港 港區國安法 北京

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