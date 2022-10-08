港疫情處平台期 憂入冬遭新冠+流感夾擊

歐家榮表示，擔心香港會在冬季遭受新冠和流感夾擊，呼籲市民要打齊疫苗。圖為銅鑼灣鬧市。(中通社)

香港 昨日新增4369宗新冠確診個案，當中386宗為輸入個案，另添2名染疫者離世。

文匯報報導，衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，香港過去7日平均每日有3803宗個案，較之前一周平均每日4142宗略為下跌，但跌幅不明顯，正處於「平台期」。

同期間香港機場檢測出來的陽性個案比率由1.5%升至約3%，歐家榮表示，留意到海外及新加坡疫情 因為出現新變異病毒開始上升，加上全球流感疫情上升，擔心香港會在冬季遭受新冠和流感雙夾擊，呼籲市民要打齊新冠疫苗，並積極接種流感疫苗 。

「有研究指BA.2.75免疫逃逸力更強，可能導致二次感染。」歐家榮表示，香港在輸入個案中零星發現BA.2.75毒株，本地雖未見相關個案增加，但中心會密切監察。

此外，醫管局總行政經理李立業表示，近期留醫確診病人數量維持平穩，重症病人數量逐漸減少。醫管局預計疫情會繼續回穩，正逐步減少新冠備用病床，恢復非緊急手術等服務，目前公立醫院已恢復逾80%正常服務。

繼上周放寬26間公立醫院非急症部門探訪安排，醫管局將於下周四起把探訪安排擴展至38間公立醫院的急症病房、專科醫院及病房，病人家屬無需聯絡醫院，醫院會主動聯絡家屬，安排探訪。