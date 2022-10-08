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港府砸百億港元 啟動2土瓜灣項目重建

香港新聞組╱香港8日電
市建局啟動九龍城區「明倫街／馬頭角道」及「土瓜灣道／馬頭角道」重建項目，料2033年落成。(取材自市建局官網)
市建局啟動九龍城區「明倫街／馬頭角道」及「土瓜灣道／馬頭角道」重建項目，料2033年落成。(取材自市建局官網)

香港新聞組╱香港8日電

香港啟動成本逾百億港元的土瓜灣「明倫街／馬頭角道」（俗稱「五街」）及「土瓜灣道／馬頭角道」兩個重建項目，兩地盤共約2.02萬平方米，預計以約7.5倍地積比發展，可建2230個中小型單位。市建局表示，新建項目會結合港府優化海濱環境的規畫願景，毗鄰啟德發展區，協助政府建造無間斷的世界級海濱長廊，預計2033年竣工。

文匯報報導，市建局表示，兩個新項目均位於土瓜灣海濱，其中「五街」發展計畫（KC-018）包括馬頭角道、明倫街、忠信街、興賢街及興仁街，有關大廈普遍樓齡超過60年、無電梯且失修情況嚴重，個別單位常年受水浸困擾，甚至有石屎跌落風險，涉逾1400個家庭。

土瓜灣道/馬頭角道發展計畫（KC-019）則涵蓋新寶工商中心第一、二期的兩棟工業樓宇，樓齡介乎41年至63年，受影響用戶約1500個。由於該計畫涉及兩棟工業樓宇，內設多間公司和工廠，市建局將允許持有較多工廈業權的業主或發展商參與重建項目。

市建局總經理麥中傑表示，現時土瓜灣海濱休憩處狹窄，闊度僅2.5米，重建後除可提供約2230個中小型住宅單位外，還可美化海濱環境及增加行車道。

「透過一體化規畫及設計，重建後的建築物會從海濱後移，騰出地面空間，可提供約20米闊的海濱長廊，並與毗鄰啟德發展區內海濱長廊等海濱發展連接，促進九龍東海濱整體發展。」他說，面向土瓜灣道的建築物也會後移，以提供足夠地面空間配合土瓜灣道由目前4線行車擴闊至6線行車的工程。

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