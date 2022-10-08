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使用假「免針紙」疫苗證明書 香港4公務員被捕

記者廖士鋒╱香港8日電
10月12日起，港府雇員若未能提供新的「免針紙」或接種疫苗，不得進入政府大樓和辦公處所。(中通社資料照片)
10月12日起，港府雇員若未能提供新的「免針紙」或接種疫苗，不得進入政府大樓和辦公處所。(中通社資料照片)

記者廖士鋒╱香港8日電

香港近日因為有公務員使用私家醫生濫發俗稱「免針紙」的「新冠疫苗接種醫學豁免證明書」違規案，已經多名醫護人員遭捕，最新消息指出，有至少四名公務員因為違規使用假的「免針紙」遭港警拘捕，當中一名小學教師、三名社署職員。

香港01報導，香港警方7日拘捕最少4名年齡25至48歲的公務員，他們涉嫌向早前被捕的7名私家醫生購買、使用2萬多張「免針紙」，涉嫌串謀詐騙罪；香港醫務衛生局局長盧寵茂宣告該些「免針紙」無效。

公務員事務局亦稱，現時約850名政府雇員持有新冠疫苗接種醫學豁免證明書，當中約370人、包括約70名非公務員政府雇員曾使用由7名涉及警方拘捕行動的私家醫生過去所簽發的醫學豁免證明書。政府較早時已公布，由10月12日起，由有關醫生過去所簽發的醫學豁免證明書將視為無效，同樣適用於政府雇員。

香港公務員事務局已通知各政府部門，現時仍使用有關私家醫生所簽發的醫學豁免證明書的政府雇員需於10月12日前提供一份新的豁免證明書，未能提供者需提供已接種疫苗的證明並在完成接種所需針數前定期於工作時間外自費進行核酸檢測。

自10月12日起，有關的政府雇員若未能提供新的豁免證明書或接種疫苗，將會被拒絕因工作目的進入有關政府大樓和辦公處所。如有雇員因此而未能返回其辦公地點上班，將可能會被視為「無故缺勤」。

港府日前重申，市民若被發現使用無效或虛假的豁免證明書，執法部門會跟進。明知而使用虛假文書可能觸犯「刑事罪行條例」，刑罰最高為監禁14年，呼籲市民切勿以身試法，使用不當途徑取得的豁免證明書。

香港 醫學 疫苗

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