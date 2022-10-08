煽動+洗錢 港網台主持人傑斯判囚32月 62萬資產充公

香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港 網台主持人「傑斯」因為串謀作出具煽動意圖的行為罪及洗黑錢罪，昨天被香港法院判囚32個月；法官同時還下令他在6個月之內交出可變現的487萬港元(約62萬美元)資產，否則將面對額外五年刑期。

「傑斯」原名尹耀昇，此前在網台「D100」主持節目；2019年香港爆發「反送中 」運動後，尹耀昇被指發起「千個爸媽，台灣助學」籌款計畫，資助已經離港赴台的香港示威者在台灣求學及生活。

去年初尹耀昇被港警逮捕，指他先後多次「作出具煽動意圖的作為」，即在網上節目主持及講話時意圖引起他人憎恨或藐視北京 政府及港府，同時引起他人不滿或慫恿他人不守法等。

其後，尹耀昇因煽動言論及被指使用銀行帳戶清洗逾1000萬港元犯罪所得，被控煽動、洗黑錢等10項罪名。

香港電台報導，52歲的尹耀昇上月在法庭承認其中一項串謀作出具煽動意圖的行為罪及三項洗黑錢罪，區域法院昨早判處他入獄32個月。至於尹耀昇所涉其他罪名，以及其女助手利寶麗的控罪，法院不予起訴。

美國之音報導，曾長期與尹耀昇拍檔主持節目的香港時評人桑普形容判決荒謬、不義、是欲加之罪，「我跟他在節目裡主要是評論中國時事，香港所有評論員都評論過，如果說這些就要被抓起來，那所有人都要被抓起來了」。

報導稱，值得注意的是，雖然尹耀昇兩年前是以涉嫌違反國安法被捕，現在卻以觸犯刑事罪行條例被判囚。

桑普說：「共產黨要建立『三把刀』，第一把刀是國安法，專砍大案；刑事罪行條例是小刀，但會多用，讓國際社會別總是盯著國安法來抓狂；第三把刀是香港的基本法23條，將來可能會有假訊息罪和辱警罪。北京從三方面來剿滅香港的公民社會，把香港原來多元、活潑的公民社會跟自由、民主、法治、人權完全摧毀掉。」

香港民意研究所前副行政總裁鍾劍華對美國之音表示，相信港府盯上尹耀昇是旨在殺雞儆猴。