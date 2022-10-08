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香港航空樞紐保位戰 端看能否復常

特派員李春╱香港8日電
國泰航空7日舉辦疫情爆發以來首場大型徵才，現場應徵者踴躍。(中新社)
國泰航空7日舉辦疫情爆發以來首場大型徵才，現場應徵者踴躍。(中新社)

疫情重創的國泰航空，昨天在旺角舉行疫後首次大型徵才，大舉招攬4000名員工。有學者稱，香港能否重回全球航空樞紐地位，國泰具重要作用。但也有論者說，能否重回全球航空樞紐，不是一間航空公司的事，還得看香港能否盡快「復常」。

所謂「復常」，是說香港沒必要「清零」，而是回到正常社會狀態。在內外壓力下，香港放寬抵港檢疫「0+3」，放鬆社交距離，宣布機組人員海外閉環等，都被認為在向「復常」進軍。

香港由高強度管控，走向追求「復常」，除疫情變局，主因是香港經濟在奔瀉之中，香港的國際金融中心被新加坡超越後，重要的全球航空樞紐地位也被國際組織宣告失去。所以香港和北京是真急了，接連出手，其中一個動作正是追回全球航空樞紐。

此前香港航空機組人員協會認定，國泰航空正面臨前所未有的人手及培訓短缺，會威脅到香港重新成為全球航空樞紐的地位。香港中大商學院航空政策研究中心高級顧問羅祥國也說，香港能否回復國際航空樞紐，國泰航空如何運作擔當重要角色，港府可做好當中統籌。

今次國泰航空計畫增聘逾4000人，包括2000名機艙服務員，9月至今已收到逾千份求職申請，反應頗為熱烈。

說香港航空樞紐地位不是一間公司的事，羅祥國也認同，香港的航班運力、機位供應等，至今僅回復至疫情前不足一成，但外國已恢復至五成至六成。估計香港到今年底才可回復三成運力，明年年底亦只能恢復六成。

有學者認為，香港目前問題是「復常」不足。放寬入境檢疫到「0+3」實施近10天，訪客人數未見顯著上升，核酸檢測以及確診需隔離的風險，仍令旅客沒有訪港意願。政府專家顧問許樹昌提出，如果「0+3」實行兩周後，社區疫情未明顯反彈，最好11月前轉到「0+0」的安排。

但港府內部仍有阻力，傳出港府高層要求抗疫專家封口，希望專家從控制疫情的角度出發，而非從商界角度發表評論，不要再推動「0+0」。是以，香港「復常」保位，難度不小。

香港 疫情 新加坡

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