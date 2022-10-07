香港放寬每桌12人 酒樓生意旺場增3成

香港一系列社交距離措施放寬，食肆由限8人一枱增至12人。（取材自香港電台）

香港疫情 趨穩，多項社交距離 等防疫措施昨日起放寬，其中食肆每枱人數上限由8人放寬至12人，宴會人數上限由120人倍增至240人。昨天酒樓旺場，不少久別重逢的知己食客聚首一堂，笑逐顏開。

綜合文匯報、明報報導，昨晨有一班24人的舊同學兩、三年未聚首，昨晨約好分兩枱飲早茶，熱鬧非常，對放寬感高興；酒樓則稱未來兩個月已有20個團體預訂宴會。

各區婚姻登記處的新人也表示，宴會人數上調後能大排筵席；但也有新人擬押後婚宴至實施「0+0」入境檢疫後才舉行，方便海外親友赴港見證。有主打婚宴的酒樓則表示，近日接獲很多新人臨時變陣加酒席，生意上升兩成，訂酒席已排期到明年中。

餐飲聯業協會會長黃家和估計，今次放寬可令酒樓整體生意增三成，惟料中小食肆未受惠。另飲食業和酒吧業界同促取消營業時間限制，酒吧業界更稱昨晚有酒吧「熄招牌燈」抗議未放寬。

昨晨11時許，旺角倫敦大酒樓觀察，有3枱食客坐8人以上。76歲黃先生一枱11人飲茶和喝啤酒，他說同枱都已年逾七旬，相識數十年，但因疫情逾兩年未能同枱吃飯，「三、四人一枱不如不去」，故一放寬便相約敘舊。

倫敦大酒樓副總經理蘇萬誠表示，未來兩個月已收到約20個團體的宴會訂座，每宗訂單約20圍枱，預計整體生意較放寬前增三成，並由原本八成半員工輪更上班，期望之後全數值勤。

蘇又稱，今次放寬對早午茶市影響不大，昨晨共3枱客為8人以上，但會帶來晚市散客，因不少長者喜歡一家人同枱吃飯。他認為，現時宴會客人須先快測，不少人仍抗拒，建議當局考慮取消要求；又說宴會人數限制對疫情防控無太大幫助，建議當局完全取消。