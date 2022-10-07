香港若0+0後續驗核酸 議員憂：難吸遊客

香港醫衛局公布多項提升社區檢測措施，包括「常規化」流動採樣站。（中通社)

香港 醫衛局昨公布一系列提升社區檢測 措施，包括「常規化」流動採樣站並組成社區檢測網絡。日後若入境放寬至「0+0」，也會繼續要求旅客檢測，不會以快測代替。但實政圓桌議員田北辰認為遊客或抗拒核酸檢測，即使「0+0」亦難吸引赴港；港大學者金冬雁則建議放寬旅客核酸檢測間距。

此外，立法會議員林健鋒認為，短期內香港放寬入境檢疫措施至「0+0」屬奢望；過去兩年，香港共計超過10萬人離開，他呼籲港府提供稅務優惠、房屋教育支持等，以挽救人才流失。

明報報導，醫衛局昨再強調核酸檢測是找出患者的「金標準」，並公布多項提升社區檢測措施，包括「常規化」流動採樣站，屆時共85個檢測地點組成社區檢測網絡，覆蓋全港18區和大部分港鐵站鄰近範圍，局方粗略估算約七成人口由居所步行最多15分鐘、即約一公里範圍可到檢測地點。翻查資料，盧寵茂8月中曾透露當時約三分之二人口15分鐘內可到達檢測地點。

據報導，其他措施包括為特定高風險者設立「綠色通道」、要求「願檢盡檢」者須經安心出行獲取「檢測登記碼」等；亦引入更多檢測商，由9間增至14間。醫衛局昨稱，過去兩周社區檢測中心和流動採樣站每日檢測量逾10萬人次，陽性率約1%。翻查資料，社區檢測量7月每日約7.5萬至8.8萬人次。

報導稱，局方提到，具較高靈敏度的核酸檢測是診斷新冠的「金標準」，有效篩查低病毒量患者、切斷傳播鏈，重申港府抗疫不「躺平」，繼續精準管控疫情 ，以最小代價達最大效果。據了解，港府為達「多、準、快、易、平」目標，日後即使放寬至「0+0」亦將繼續要求旅客做核酸檢測，不會以快測代替，惟有待特首拍板。

報導指出，立法會醫衛界議員林哲玄相信，香港近日放寬入境限制，核酸檢測作為下個防疫關卡，加強能力是為彌補，減低社區傳播風險，放寬至「0+0」時更顯重要，相信港府不走回頭路下，寧多做市民較易接受措施，亦估計新安排有助爭取與內地通關。

報導說，田北辰質疑，全球僅餘中國堅持核酸檢測，若繼續要求旅客核酸檢測，將影響與國際接軌。