科技罪案升近4成 港警推詐騙陷阱搜尋器

香港科技罪案升近4成，警方推詐騙陷阱搜尋器，協助市民辨識防止上當。（取材自香港電台）

香港 今年首8個月整體科技罪案比去年同期上升近4成，警方表示，當中網上求職騙案增加近2.5倍，網上投資 和電話騙案分別增加91.7%和91.3%，網上購物騙案亦上升39.6%。

香港電台報導，警方最近推出一個名為「防騙視伏器」的詐騙 陷阱搜尋器，協助市民辨識詐騙和網路陷阱。

警方網絡安全及科技罪案調查科警司范俊業說，市民如果收到可疑來電，遇到可疑網購收款帳戶、交友邀請、招聘廣告、電郵、投資網站等，可到「防騙視伏器」的網頁輸入這些可疑資料，網頁會以不同顏色顯示有關資料的欺詐風險，例如紅色代表「高危有伏」，橙色代表「疑似有伏」，黃色代表「可能有伏」，紫色代表「未有紀錄」，但不等於沒有詐騙風險，市民仍要保持警惕。警方強調，搜尋器所顯示的結果只供參考，市民應自行判斷及查證。

范俊業又說，「防騙視伏器」的資料庫目前有大約22000項可疑資料紀錄，這些數據包括來自市民報案、金管局關於「釣魚網站」的資料、來電攔截應用程式及資訊安全公司的資料等，市民如果認為搜尋器顯示為有可疑的資料只是被錯誤標籤，並非真的涉及詐騙，可以聯絡警方處理。