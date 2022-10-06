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美動畫「瑞克和莫蒂」 閃現香港反送中密碼

香港新聞組／香港6日電
美國科幻情境喜劇動畫「瑞克和莫蒂」最新一集悄悄放入了暗示「光復香港，時代革命」的英文字母。（取材自Reddit網頁reddit.com）
美國科幻情境喜劇動畫「瑞克和莫蒂」最新一集悄悄放入了暗示「光復香港，時代革命」的英文字母。（取材自Reddit網頁reddit.com）

近日有眼尖的香港粉絲發現，美國科幻情境喜劇動畫「瑞克和莫蒂」（Rick and Morty）最新一集裡暗藏玄機，竟然悄悄放入了暗示「光復香港，時代革命」的英文字母

中央社引述法新社報導，2日播出的「瑞克和莫蒂」第六季第5集Final DeSmithation當中，故事情節維持這部動畫一如既往的混亂風格，描述一名被關押起來的外星人被迫生產幸運餅乾。

故事進展到高潮時，畫面上閃現一連串謎樣的英文字母與數字組合，對不知情的人而言，這些或許只不過看似一段隨機的文字。

但這些包括GFHG19SDGM、721DLLM以及19HK831等密碼中暗藏的含意，很快就在社群媒體平台Reddit以及當地的LIHKG討論區被香港網友破解。

GFHG19SDGM意指在2019年「反送中」運動時的口號「光復香港，時代革命」，這句口號目前已在香港被禁。

香港政府表示，「光復香港，時代革命」在今時今日「有港獨，或將香港特區從中華人民共和國分離出去，改變特區的法律地位，或顛覆國家政權的含意」。

另兩段密碼暗藏2019年反送中運動時的重要日期。

其一是7月21日，當天發生反送中運動示威者在新界元朗遭人暴打，這起事件觸發更大規模示威。另一日期是8月31日，大批防暴警察衝進地鐵太子站內逮捕示威民眾，爆發激烈警民衝突。

DLLM則是香港網民常用的粵語粗口縮寫，警民衝突時常用這句髒話對罵。

一名網友在LIHKG討論區發文說，「感謝你們，瑞克和莫蒂的製作人」，獲得近5000個讚。

也有網友說，這一集動畫應該很快會被香港當局下架。香港自從2019年反送中運動後更是嚴加審查。

還有網友說：「如果這被曝光，然後公司決定低頭，那麼可能會有人丟掉工作。」

「瑞克和莫蒂」由卡通頻道（Cartoon Network）的夜間動畫頻道Adult Swim製作，描述一名自私的酒鬼爺爺科學家帶著孫子展開奇異的跨維度冒險，受到非主流歡迎。

「瑞克和莫蒂」在國際市場由華納兄弟（Warner Brothers）發行，目前香港觀眾可透過HBO Go收看。

法新社詢問Adult Swim和華納兄弟此事，但均未收到回覆。

香港 反送中 字母

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