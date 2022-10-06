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英港往來班機 維珍航空無限期停飛 關閉香港辦公室

香港新聞組／香港6日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港疫情處於穩定期，港府接連放寬防疫措施，但提供來往香港及倫敦直航機近30年的英國維珍航空不單至今未安排直航機飛港，更決定不按原定計畫在明年3月恢復往來倫敦及香港航班。

明報報導，有專家認為香港復甦速度明顯較其他地區慢，事件反映維珍對香港經營環境無信心。有議員促盡快撤銷所有防疫限制以吸引旅客，才可令更多航空公司復飛香港。

香港01報導，維珍航空5日於官網上表示，由於俄羅斯空域持續關閉，原計畫2023年3月恢復直航機飛港，現時決定不按原計畫執行，無限期暫停安排往來兩地航班之餘，亦宣布關閉位於香港的辦公室。

公司又指，對於已預訂2023年3月起航班的客戶深感抱歉，客戶無需支付任何額外費用即可更改航班，或者選擇退款。

維珍航空於1994年開始提供往來倫敦至香港航班，並在2021年12月起暫停該航班。在港擁有46名員工

維珍航空指目前在港擁有46名員工，當中包括18名地勤人員及28名機艙服務員。向員工作出的正式諮詢期已開展，並在此困難時間向員工提供協助。

另據文匯報報導，國泰航空昨日宣布，7日將舉行疫情以來首次大型機艙服務員招聘活動。國泰希望在未來18至24個月增聘超過4000名前線員工，包括約2000名機艙服務員，以滿足營運需求。

香港 疫情 防疫

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