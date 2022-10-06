就等0+0 旅發局1275萬美元推香港遊 展開全球宣傳

旅發局預算動用至少1億港元，準備「0+0」後向全球宣傳香港。（中通社）

港府上周放寬入境檢疫至「0+3」，刺激部分旅客迫不及待訪港。為推動香港 旅遊業復甦，旅發局總幹事程鼎一昨日表示，該局預算動用至少1億港元（約1275萬美元），準備一旦入境檢疫改為「0+0」後，便隨時可於一星期內推出全球宣傳計畫，向全球展示香港全新體驗及推廣大型盛事、提供全方位旅客優惠，吸引海外旅客訪港。

文匯報報導，推廣初期會先針對較快有旅客赴港的短途市場，主要是東南亞 及東北亞地區。惟程鼎一估計，「0+0」措施後仍需數月才開始有休閒旅客赴港，難現「V形反彈」，而受現時香港客運航班運力不足等因素限制，旅遊業要完全恢復仍需一段時間。

程鼎一分析，兩年多的疫情以致香港客運航班運力不足，航空公司亦需時招聘及培訓人才，難在一時三刻恢復所有航班；加上全球經濟放緩加劇，部分國家明年將陷入衰退，歐美經濟尤其欠佳，相信短期內難以吸引歐美旅客。另外，鄰近地區如日本、南韓及中國台灣等亦已放寬入境檢疫，並已加大力度推廣旅遊業，競爭越見激烈，香港在疫後旅遊市場要分一杯羮，就要加把勁。

程鼎一表示，旅發局已準備就緒，將動用至少1億港元，部署好三大策略包括啟動全球宣傳、展示全新體驗及推廣大型盛事、提供全方位旅客優惠，並先針對短途市場為主的亞洲地區；至於內地旅客，因考慮到尚未放寬檢疫措施，暫不會進行大規模宣傳。

他表示，局方會透過社交媒體及公關宣傳，向全球展示香港標誌性的旅遊特色及嶄新體驗，例如新近啟用的香港故宮博物館 、M+博物館、海洋公園的水上樂園等，又會邀請全球逾500個業界、旅遊媒體、意見領袖（KOL）等，親臨香港感受至新至潮的景點和體驗，並透過他們的龐大網絡，向全球展示香港精彩依然的魅力。

程鼎一表示，旅發局正與各界努力商議當中，「推出嶄新的香港旅遊品牌，以旅遊作為軟銷，說好香港故事，推動旅遊業全面復甦。」

另據港媒報導，有傳媒稱香港何時向全球旅客「大贈送」50萬張機票。旅發局澄清，有關機票是機管局於2020年向航空公司購入，如何派發均由機管局決定。