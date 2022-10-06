李嘉誠擬併英商沃達豐 將成英國最大電訊商

李嘉誠英國子公司如成功和沃達豐集團合併，規模將超越英國兩家最大電訊商。（美聯社）

香港首富李嘉誠重返英國投資 再有大動作，據家族旗下長和集團3日在港交所公告，正與英國電訊商沃達豐（Vodafone）就可能合併英國流動電訊資產及Vodafone英國進行洽談。該交易目的是令集團有足夠規模，以加速在英國全面推進5G 業務，並擴大其於農村地區及小企業的寬頻連接服務。如成功合併，新集團規模將超越英國當地最大兩間電訊商EE及O2。

長和表示，公司不時探索及評估可能出現的機會為股東提升價值，包括與其資產及業務相關的可能交易。上述潛在交易將合併雙方在英國的電信業務，長和將持有合併公司的49%，Vodafone持51%股權，交易中不涉及以現金支付對價。

上海財聯社報導，Vodafone是跨國性電信商，為世界上最大的行動通訊網路公司之一，總部設在英國伯克郡的紐布利及德國的杜塞爾多夫。

英國政府視5G為促進經濟社會變革的動力，英國需要培育確保市場有良性競爭，否則會錯失5G領導地位的機會。正如英國通訊管理局先前指出，部分營運商（3英國和Vodafone英國）欠缺必需的規模，因而未能賺回其資本成本。

沃達豐英國和3英國（Three UK）分別是英國第3和第4大行動網路，雙方合併後將創建一個擁有約2700萬行動客戶的企業，超過目前排名前2位的英國電信EE和Virgin Media O2。

此外，長和還表示，兩家公司最終能否就潛在交易的條款或架構達成協議仍未得知，目前未能確定交易。不過有媒體預期，這項合併交易有望在今年底前達成。

另據明報報導，上周以逾207億港元（約26.3億美元）賣出中半山21 BORRETT ROAD餘貨的長實（1113），昨日卻以46.01億元（約5.86億美元）投得屯門青山公路大欖段近青發街「限呎」住宅官地，每方呎樓面地價3522元，不但較市場估值下限約48億元低約4%，地價更重返6年前，低於預期，永泰地產2016年6月以每方呎樓面地價約3343元投得毗鄰住宅地。有測量師表示，地皮今年4月流標，現成功出售，反映港府順應市況變化調整底價，以確保未來住宅供應。