李嘉誠子公司擬與沃達豐合併 將成英國最大電信商

香港首富、長和集團資深顧問李嘉誠。（美聯社）

香港 首富李嘉誠的港股上市公司長和集團3日晚間回應市場傳聞表示，英國 子公司確實在和沃達豐集團（Vodafone）洽談合併雙方在英國的業務，預料將成英國最大電信商。

長和表示，公司不時探索及評估可能出現的機會為股東提升價值，包括與其資產及業務相關的可能交易。上述潛在交易將合併雙方在英國的電信業務，長和將持有合併公司的49%，Vodafone持51%股權，交易中不涉及以現金支付對價。

上海財聯社報導，通過此次合併，長和旗下的3英國及Vodafone英國將具備規模優勢，加快5G 網路推進的步伐，並擴展寬頻連接至農村社區和小型企業。

Vodafone是跨國性電信商，為世界上最大的行動通訊網路公司之一，總部設在英國伯克郡的紐布利及德國的杜塞爾多夫。

英國政府視5G為促進經濟社會變革的動力，英國需要培育確保市場有良性競爭，否則會錯失5G領導地位的機會。正如英國通訊管理局先前指出，部分營運商（3英國和Vodafone英國）欠缺必需的規模，因而未能賺回其資本成本。

沃達豐英國和3英國分別是英國第3和第4大行動網路，雙方合併後將創建一個擁有約2700萬行動客戶的企業，超過目前排名前2位的英國電信EE和Virgin Media O2，預料成為英國最大電信商。

沃達豐稍早在一份聲明中表示：「通過合併我們的業務，沃達豐英國將獲得必要的規模，以便能夠加速在英國推出完整的5G，並將寬頻連線擴展到農村社區和小型企業。」

此外，長和還表示，兩家公司最終能否就潛在交易的條款或架構達成協議仍未得知，目前未能確定交易。不過有媒體預期，這項合併交易有望在今年底前達成。

上月底，英鎊兌美元匯率一度走下1.04關口，為1971年以來的低值水準，股債兩市遭遇雙殺。當時的李嘉誠擁有267億美元身家，而英鎊大跌的前一天李嘉誠身家為281億美元，一天之內蒸發99.35億元。

實際上，李嘉誠家族早已行動起來，但仍然受到此次危機的波及。

早在今年3月，有消息傳出李嘉誠試圖出售在英國的一筆重要資產「英國電力網絡公司」，估值高達150億英鎊，但因為價格沒有談攏，一直擱置不前。

隨著英鎊的貶值，李嘉誠僅自3月以來的階段匯率損失，就高達38億美元。而近期英鎊的暴跌，似乎也讓李嘉誠加快用變賣資產的手段來穩住局勢。

9月28日晚間，長實集團公告，向新加坡金融機構Sino-Suisse旗下企業出售Aim Clever Holdings Limted全部股權，代價約為港幣207.66億元。

此次所出售公司擁有長實旗下香港半山西部超級豪宅項目21 BORRETT ROAD（位於波老道21號），該專案未售部分包括152個住宅單位、242個住宅停車位及31個電單車停車位。

資料顯示，位於香港半山西部的「21 BORRETT ROAD」是香港知名的超級豪宅項目之一。在公開報導中該專案最近一次成交是今年6月，成交2套，成交金額合計近4億港元，單價達港幣98.69萬元/平方公尺。

2011年6月，長實集團以港幣116.5億元購入波老道地皮，每尺樓面地價為港幣2萬6,763元，曾被長實集團主席李澤钜稱為「一級靚地」，創下當年香港第二高價紀錄。

長實集團表示，出售專案令公司得以變現有關發展專案投資，買方貸款將有助交易完成，公司預期出售所得收益約為港幣63億元，所得款項淨額將用作集團一般營運資金用途。