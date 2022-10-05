港勞動力緊張 民建聯主席：要學星、英、澳搶人才

香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港 整體勞動力近來呈現緊張態勢，民建聯主席李慧琼指出，主要原因是人才流動及生育率低，她認同要積極「搶人才」及制定相關政策，因為不少國家及城市，例如新加坡 、英國及澳洲 等都用了很多方法「搶人才」。

香港電報導，李慧琼表示，香港需要有短中期規畫，重視人口政策，亦要聚焦，需要有統計數據及資料，以便掌握得更好，亦要進一步提高本地勞動力，改善托兒服務及釋放婦女勞動力等。

李慧琼說，對於在港的留學生，可以延長他們的簽證，鼓勵在港找工作，吸引他們留下。至於來港人才，可以考慮讓他們的子女入讀不同類型的學校，包括公營學校等。她又認為，香港的稅率低，薪俸稅率亦相當吸引，如他們在港工作一定年期，可以考慮調整相關的置業措施。

建築、測量、都市規畫及園境界立法會議員謝偉銓說，人才政策需要整體考慮，包括如何留住本地人才，加強培訓，大學學額能否針對市場需要及政策等，希望制定更貼市的人才清單，針對不同行業人才短缺而作出調整。

至於吸引人才的措施，他認為，要視乎涵蓋的人數及闊度等，任何稅務優惠，最重要是不被濫用。對於有建議提出印花稅方面作調整，他認為，需要有限制，專才來港亦未必一定會置業，可以考慮在房屋方面提供相關津貼。