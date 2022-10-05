遷台等2年仍未定案 港人改赴英不再等

有意移居海外的港人，有些因政策因素考量，放棄赴台不再等候，準備移居英國；圖為示意圖。（中通社）

台灣陸委會曾公開否認收緊港人入台門檻，但近期有關港人移民 至台面臨困難的消息四起。有申請專業移民的港人原先預計抵台約一年可定居，如今等候兩年仍未定案，已決定稍後移居英國 。有申請專業移民的資深護士決定重拾課本，備戰台灣執照考試。

明報報導，陳氏夫婦（化名）2020年底赴台開公司及購入店舖，從事小買賣，約一年後申請在台定居，數月前收到當局通知要再「持續觀察一年」。台灣當局除審視公司帳目及營運紀錄外，未進一步解釋為何要再觀察。

報導引述陳先生說，過去理解是投資 至少600萬元台幣（約149萬港元、18.9萬美元）及開實體店後，就可在台定居，他在當地觀察，基本上2020年前申請的港人，都是約抵台一年後就能定居。

據報導，陳太說，由於不知道台灣會否批准申請，或多少年之後批准，已決定不再等候，準備移居英國。陳先生慨嘆，若當初知道台灣情况，不會選擇移居當地。

報導指出，類似的「一年入籍」想法在赴台港人來說頗為普遍，而近期傳出投資移民觀察期由至少一年增加至三年，專業移民則需報考台灣相應專業資格。去年初與丈夫到台灣的李太（化名）在港做護士超過20年，她原先預期居留滿1年就獲批定居，但遇上台灣收緊門檻，要求專業移民申請人考取專業執照。

報導稱，經一番掙扎後，李太決定重拾課本，備戰護士考試。她說課程由英文轉為中文，要努力記下中文名詞，且只有約半年時間溫習。

報導說，對於台灣審查似有收緊，李先生說港人未必習慣中途改變遊戲規則，但他會用體諒的角度看待。他說理解台灣有選舉因素，面對安全問題不敢輕舉妄動，所以出現目前拖延、暫不批准又容許繼續暫居的情况。

報導引述李先生說：「到了別人地方，始終需要明白別人處事及想法，就算有一天台灣不歡迎我們，也不會憎恨台灣，可能以旅客身分再來，只是無法定居而已。」