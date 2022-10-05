機組人員返港變相0+0 航班只回復2成 機票難求

香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港 即日起放寬機組人員檢疫安排，取消他們在海外執勤需閉環管理的規定，返港後豁免「安心出行」的「黃碼」安排，即日可憑「藍碼」進入包括食肆等處所，但抵港首四天仍必須每天接受核酸檢測 ，變相是「0+0」。

文匯報報導，專家認為相關措施有助航空公司招聘人手，逐步提升航空業的運力。旅遊業界則指，港人外遊意欲強，但航班只回復至疫情 前兩成，造成「一票難求」情況，料聖誕團團費仍較疫情前貴約三成。

港府昨日宣布，調整機組人員的檢疫安排。多間航空公司營運航班往來海外地區或台灣的駐港機組人員，取消在外站執勤時的閉環安排，即無須強制留在酒店，但其間必須遵守特定的條件，包括時刻佩戴口罩（飲食除外），亦不准參與大型聚會或到人多的地方（例如酒吧等）。

抵達香港國際機場後，有別於一般從海外地區或台灣地區抵港人士可「檢測放行」，他們須「檢測待行」，即是必須在取得核酸檢測的陰性結果後方可離開機場。他們抵港後亦必須每天接受核酸檢測至第四天，以持續監察健康狀況。

另據明報報導，全國人大常委譚耀宗早前引述「內地朋友」估計，香港與內地通關安排有望於本月中共20大舉行後放寬。全國僑聯副主席盧文端撰文形容有關報導並非空穴來風，又引述國家主席習近平和副總理韓正的講話稱，中央高度重視香港國際地位，近日港府大幅放寬入境檢疫限制是得到中央大力支持。

有商界形容，與內地通關是「望穿秋水」，強調對外和對內連接同樣重要。有專科醫生預料，內地最快明年才能全面通關。