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香港傳將發50萬張免費機票吸客 估0+0後上路

記者陳言喬／香港5日電
港府傳將發50萬張免費機票，引吸全球旅客入境觀光；圖為市民在灣仔街頭出行。（中新社）
港府傳將發50萬張免費機票，引吸全球旅客入境觀光；圖為市民在灣仔街頭出行。（中新社）

為促進經濟，重振香港旅遊產業，港媒報導香港將向全球派發50萬張免費機票，吸引全球遊客到港一遊。

香港日前已放寬入境限制，境外到香港不再集中隔離，而是採取三天的居家健康監測。期間可外出，但不能到餐廳及主題公園等指定場所。

港媒上周一篇專欄文章引述未具名政府人士稱，在全面取消剩餘防疫限制措施後，香港將送出50萬張機票，吸引遊客重返這個金融中心。

報導稱，港府已逐步放寬入境檢疫措施，行政會議成員林健鋒多次敦促港府，善用機場管理局在2020年向航空公司購買的50萬張機票，以「買一送一」方式，吸引商務客及旅客赴港。

報導指出，香港11月會舉行金融投資峰會，又有七人欖球賽，故政商界估計，除非疫情出現嚴重逆轉，特首李家超將在10月19日首度發表的《施政報告》上，公布香港復常的機會相當高。

港府內部評估，要達成最大效益，是當香港全面向國際開放、即實施「0+0」後，再利用這50萬張機票，吸引一些可來可不來的旅客。

港府是在前年4月花了20億港元(約2.5億美元)，向國泰、港龍、港航和香港快運四家預購了50萬張機票，計畫在疫情穩定後拿來抽獎。不過具體細節都沒有敲定。

還有媒體稱，最近內地首席流行病學家吳尊友在採訪中引用了不少香港的疫情資料。香港是替內地在試水，在探索。

香港新聞組／香港5日電

香港昨天新增3286例新冠確診，其中境外移入占272例，疫情大致保持穩定。呼吸系統科專科醫生梁子超昨天建議當局取消4人限聚令，並建議取消在商場等地使用可以追蹤民眾行蹤的軟體「安心出行」。梁子超認為，香港社會要復常的話，4人限聚令就變得「名存實亡」；他又建議，如果病毒傳播源進一步減弱，可考慮取消戶外佩戴口罩令。

部分社交距離措施5日午夜過後放寬，包括食肆每枱人數上限由8人增至12人、宴會總人數上限倍增240人；酒吧每枱人數上限則由4人增至6人。

香港 疫情 社交距離

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