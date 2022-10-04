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國安法納入「服務標準」 香港社工承認自我審查

香港新聞組／香港4日電
香港公務員學院院長郭蔭庶認為，香港公務員普遍不認識國情，並欠缺國民身分認同。（中通社）
香港公務員學院院長郭蔭庶認為，香港公務員普遍不認識國情，並欠缺國民身分認同。（中通社）

香港社會福利署去年9月起將「港區國安法」納入「服務質素標準」，要求受資助的非政府機構必須掌握法例並制定政策及程序，確保服務單位及員工守法。多間機構表示將安排員工培訓或法律講座，甚至設「內部審核機制」。有前線員工表示，國安法實施後社服工作趨向謹慎，承認有「自我審查」。香港公務員學院院長近日表示，當地公務員普遍不認識國情，歸咎於「英國殖民」。

根據明報報導，社署設立16項服務質素標準，訂明受資助機構服務單位在管理和提供服務，應遵守「港區國安法」。社署今年度共資助170間機構，部分已預約或突擊探訪，未發現違規者。

據報導，一名不具名、從事青少年服務的社工表示，國安法實施初期曾出席機構的法律講座，但目前沒特別培訓，機構只提醒工作小心。他認為國安法「法律紅線模糊」，入校工作只能小心行事。

他回憶，曾舉辦活動鼓勵青少年用歌曲表達心情，在宣傳提及Beyond歌曲「十八」歌詞：「如用這歌，可以代表我。」但有學校認為「十八」與曾彈奏該曲的本土民主前線前發言人梁天琦有關，「很敏感」，最後不准入校宣傳。

報導說，社工承認，國安法實施後有自我審查，例如減少與年輕人討論時事，辦活動盡量找溫和、立場不鮮明的人。他感嘆，以往只會思考如何為年輕人提供更好的服務，現在有更多政治考慮及關注外界觀感。

報導提到，香港公務員學院院長郭蔭庶近日受訪則表示，本地公務員普遍不認識國情，並欠缺國民身分認同。他說，導致這種情況的原因之一，是英國殖民統治時代，「刻意隱瞞一些近代史，以及當時的管治方向，明顯不希望公務員對自己的國家有身分認同」。

郭蔭庶還說，一些外國勢力遏制中國，在宣傳、文化上「污染了很多香港人的思想、心態」。他說，要根治問題，應從「情懷入手」，加強公務員的國情訓練。

香港 港區國安法 英國

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