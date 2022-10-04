2027年香港估缺17萬人力 專家：留才須宜居宜業

據香港 政府統計處2019年推算，香港2027年人力短缺將達約17萬人。受新冠疫情 下入境限制及移民潮等因素影響，香港人才短缺問題更趨嚴重。港大經濟學者鄧希煒認為，香港要留住人才，須做到「宜居、宜業」，解決他們在港住屋需求，以及制訂長遠產業政策吸引人才，並由特首親自統籌人才政策。香港總商會總裁梁兆基則提議政府成立高層次的「諮詢委員會」，規畫引入人才準則。

據明報報導，政府統計處2019年以2017年作基準年計，推算5年後、2027年人力短缺將達17萬，短缺情况增逾11倍，橫跨所有教育程度。

香港現有6個輸入人才計畫，但近年申請數字下跌。2012至19年，每年有約5萬至7.9萬人經相關計畫申請到港，2020年跌至不足3.9萬人申請。但鄧希煒認為，近年人才計畫申請數字跌幅與新冠疫情有關，不反映香港長遠狀况。

據報導，鄧希煒表示，人才政策涉及多個範疇，需多個政策局協調，故有必要由特首親自統籌，並制訂KPI（關鍵績效指標），包括每年吸引多少人、什麼類型的人才等。他以新加坡 為例，指人才政策亦由總理督導。

報導說，鄧希煒認為，決定人才是否留下發展的關鍵因素，在於香港是否「宜居」及「宜業」。在宜居方面， 他認為豁免「外來人才置業雙倍印花稅」為可行方案，並建議興建人才公寓。子女學業也是外來人才判斷香港是否「宜居」的準則，近年國際學校人手流失，影響教學質素，因此減低人才到港意願。

據報導，「宜業」方面，鄧希煒表示重點在於能否提供長遠事業發展機會。他認為香港仍有足夠軟、硬實力，問題在如何釋放潛力，故須有「長遠產業政策」。