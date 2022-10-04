我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

聯合國籲各國暫緩升息 警告恐爆比金融海嘯更嚴重衰退

全美生活水準最貴 聖荷西家庭每月生活成本3248元

2027年香港估缺17萬人力 專家：留才須宜居宜業

香港新聞組／香港4日電

香港政府統計處2019年推算，香港2027年人力短缺將達約17萬人。受新冠疫情下入境限制及移民潮等因素影響，香港人才短缺問題更趨嚴重。港大經濟學者鄧希煒認為，香港要留住人才，須做到「宜居、宜業」，解決他們在港住屋需求，以及制訂長遠產業政策吸引人才，並由特首親自統籌人才政策。香港總商會總裁梁兆基則提議政府成立高層次的「諮詢委員會」，規畫引入人才準則。

據明報報導，政府統計處2019年以2017年作基準年計，推算5年後、2027年人力短缺將達17萬，短缺情况增逾11倍，橫跨所有教育程度。

香港現有6個輸入人才計畫，但近年申請數字下跌。2012至19年，每年有約5萬至7.9萬人經相關計畫申請到港，2020年跌至不足3.9萬人申請。但鄧希煒認為，近年人才計畫申請數字跌幅與新冠疫情有關，不反映香港長遠狀况。

據報導，鄧希煒表示，人才政策涉及多個範疇，需多個政策局協調，故有必要由特首親自統籌，並制訂KPI（關鍵績效指標），包括每年吸引多少人、什麼類型的人才等。他以新加坡為例，指人才政策亦由總理督導。

報導說，鄧希煒認為，決定人才是否留下發展的關鍵因素，在於香港是否「宜居」及「宜業」。在宜居方面， 他認為豁免「外來人才置業雙倍印花稅」為可行方案，並建議興建人才公寓。子女學業也是外來人才判斷香港是否「宜居」的準則，近年國際學校人手流失，影響教學質素，因此減低人才到港意願。

據報導，「宜業」方面，鄧希煒表示重點在於能否提供長遠事業發展機會。他認為香港仍有足夠軟、硬實力，問題在如何釋放潛力，故須有「長遠產業政策」。

香港 疫情 新加坡

上一則

川震受困17天的電廠員工 在病房度過28歲生日

下一則

中國女籃奪世界杯亞軍 29微博帳號網暴球員被禁言

延伸閱讀

港媒：港府將發50萬張免費機票 吸引全球旅客到港一遊

港媒：港府將發50萬張免費機票 吸引全球旅客到港一遊
谷歌在中國最後功能告別 Google翻譯引至香港區

谷歌在中國最後功能告別 Google翻譯引至香港區
看衰後市？李嘉誠大賣中國郵儲銀行股票

看衰後市？李嘉誠大賣中國郵儲銀行股票
曾志偉吻26歲辣模惹爭議 超嗨畫面曝

曾志偉吻26歲辣模惹爭議 超嗨畫面曝

熱門新聞

董瑤瓊（左）2018年因上傳朝習近平畫像潑墨的影片而被送入精神病院。（圖取自保護衛士網頁safeguarddefenders.com）

向習近平頭像潑墨女之父 傳全身傷慘死於監獄

2022-09-26 13:28
劉強東。（取材自微博）

原來是誤會 明州案和解...劉強東向妻子道歉 感謝寬容

2022-10-02 08:53
「校園活春宮」發生在廣東財經大學華商學院。（影片截圖）

廣東高校廁所「活春宮」 學生圍觀「吃瓜」 網罵：後生可畏呀

2022-10-01 10:00
周大福門店。（取材自魔都囡）

25萬元金飾賣4萬…周大福標價出錯 顧客「薅羊毛」被告

2022-09-30 09:00
歐洲能源價格飆升，歐洲人瘋搶中製「取暖神器」，圖為熱水袋 。（取材自時代周報）

不只電熱毯 中國還有一種「過冬神器」在歐洲搶手

2022-09-28 07:00
運動員阿爽參與鐵人三項比賽，因服裝受到矚目。（取材自極目新聞）

三鐵美女穿高衩緊身服比賽太露骨？裁判：服裝合規定

2022-09-24 09:00

超人氣

更多 >
美元大漲 華人藉匯差買房 半年賺2成

美元大漲 華人藉匯差買房 半年賺2成
吃什麼顏色的米最健康 答案竟然不是糙米

吃什麼顏色的米最健康 答案竟然不是糙米
想不想被併入俄？馬斯克推文公投惹議 澤倫斯基說話了

想不想被併入俄？馬斯克推文公投惹議 澤倫斯基說話了
威廉與哈利兄弟情再也回不去的癥結 原來卡在這一關

威廉與哈利兄弟情再也回不去的癥結 原來卡在這一關
民主黨在內華達州看到噩夢情境上演：拉丁裔選民不投票

民主黨在內華達州看到噩夢情境上演：拉丁裔選民不投票