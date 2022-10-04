我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

聯合國籲各國暫緩升息 警告恐爆比金融海嘯更嚴重衰退

全美生活水準最貴 聖荷西家庭每月生活成本3248元

看壞後市？李嘉誠拋售中國郵儲銀股 3年來已賣8300萬股

香港新聞組／香港4日電
香港首富李嘉誠減持郵儲銀行股，是三年來首度公告減持。（中通社）
香港首富李嘉誠減持郵儲銀行股，是三年來首度公告減持。（中通社）

香港首富李嘉誠三年多來首度公告減持中國郵政儲蓄銀行持股，導致郵儲銀行港股昨天重挫11%至4.12港元（約0.52美元），來到一年多低點。據悉，李嘉誠近年已賣出8300萬股，價值至少3.4億港元（約4331萬美元）外界解讀，李嘉誠看壞銀行股後市，其他銀行類股也跟著走跌。

據香港交易所股權披露顯示，李嘉誠基金會9月29日在場內減持5萬股郵儲銀行H股，每股均價4.71港元，金額約23.55萬港元（約2.9999萬美元）。減持後，李嘉誠基金會對郵儲銀行的持股量降至21.84億股。李嘉誠基金會主席就是李嘉誠，外界認為是他同意賣股，且已連賣出多次，只是這次金額較大才會公告。

中國郵儲銀行在2015年12月引入十家境內外戰略投資者，並於2016年9月在香港聯交所掛牌上市，成為2016年全球最大IPO。李嘉誠、李澤鉅父子當年透過李嘉誠基金會，以金融衍生工具（PLN）交易，持有的股份為22.67億股，占流通股份的11.42%。這意味李嘉誠在過去這段時間，減持8300萬股、約0.42%股郵儲銀行H股。

中泰國際策略分析師顏招駿表示，香港大戶減持一般需要超越一個整數才披露，李嘉誠減持5萬股後逾整數占比，持倉從11.42%降為目前的10.99%，持股占比已不足11%。

郵儲銀行最新經營數據顯示，截至今年6月底，該公司資產總額為13.43兆人民幣（下同，約1.88兆美元），較去年底增長6.66%。今年上半年，郵儲銀行營業收入人民幣1734.6億元，年增10.03%；歸屬於母公司股東的淨利潤人民幣471.1億元，年增14.88%。在監管指標部分，郵儲銀行不良貸款餘額人民幣578.88億元，較去年底增加人民幣52.03億元；不良貸款率0.83%，較上年底微升0.01個百分點。

除了李嘉誠減持外，近日也有法人機構下調對郵儲銀行評級。滙豐環球研究發表報告，市場一向對郵儲銀行期望很高，但在近日對存款代理費的變化感到失望，決定下調對其投資評級由「買入」降至「持有」。

香港 貸款 投資

上一則

吸引全球旅客遊港 港府將派發50萬張免費機票

下一則

百度地圖改用北斗系統十一上線 定位量破千億

延伸閱讀

看衰後市？李嘉誠大賣中國郵儲銀行股票

看衰後市？李嘉誠大賣中國郵儲銀行股票
李嘉誠家族賣出香港豪宅 變現26.4億美元

李嘉誠家族賣出香港豪宅 變現26.4億美元
李嘉誠旗下長實26億美元售半山樓盤 料收益8億元

李嘉誠旗下長實26億美元售半山樓盤 料收益8億元
王清偉參選奇諾岡市議員 強調城市多元文化發展

王清偉參選奇諾岡市議員 強調城市多元文化發展

熱門新聞

董瑤瓊（左）2018年因上傳朝習近平畫像潑墨的影片而被送入精神病院。（圖取自保護衛士網頁safeguarddefenders.com）

向習近平頭像潑墨女之父 傳全身傷慘死於監獄

2022-09-26 13:28
劉強東。（取材自微博）

原來是誤會 明州案和解...劉強東向妻子道歉 感謝寬容

2022-10-02 08:53
「校園活春宮」發生在廣東財經大學華商學院。（影片截圖）

廣東高校廁所「活春宮」 學生圍觀「吃瓜」 網罵：後生可畏呀

2022-10-01 10:00
周大福門店。（取材自魔都囡）

25萬元金飾賣4萬…周大福標價出錯 顧客「薅羊毛」被告

2022-09-30 09:00
歐洲能源價格飆升，歐洲人瘋搶中製「取暖神器」，圖為熱水袋 。（取材自時代周報）

不只電熱毯 中國還有一種「過冬神器」在歐洲搶手

2022-09-28 07:00
運動員阿爽參與鐵人三項比賽，因服裝受到矚目。（取材自極目新聞）

三鐵美女穿高衩緊身服比賽太露骨？裁判：服裝合規定

2022-09-24 09:00

超人氣

更多 >
美元大漲 華人藉匯差買房 半年賺2成

美元大漲 華人藉匯差買房 半年賺2成
吃什麼顏色的米最健康 答案竟然不是糙米

吃什麼顏色的米最健康 答案竟然不是糙米
想不想被併入俄？馬斯克推文公投惹議 澤倫斯基說話了

想不想被併入俄？馬斯克推文公投惹議 澤倫斯基說話了
威廉與哈利兄弟情再也回不去的癥結 原來卡在這一關

威廉與哈利兄弟情再也回不去的癥結 原來卡在這一關
民主黨在內華達州看到噩夢情境上演：拉丁裔選民不投票

民主黨在內華達州看到噩夢情境上演：拉丁裔選民不投票