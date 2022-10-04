看壞後市？李嘉誠拋售中國郵儲銀股 3年來已賣8300萬股

香港首富李嘉誠減持郵儲銀行股，是三年來首度公告減持。（中通社）

香港 首富李嘉誠三年多來首度公告減持中國郵政儲蓄銀行持股，導致郵儲銀行港股昨天重挫11%至4.12港元（約0.52美元），來到一年多低點。據悉，李嘉誠近年已賣出8300萬股，價值至少3.4億港元（約4331萬美元）外界解讀，李嘉誠看壞銀行股後市，其他銀行類股也跟著走跌。

據香港交易所股權披露顯示，李嘉誠基金會9月29日在場內減持5萬股郵儲銀行H股，每股均價4.71港元，金額約23.55萬港元（約2.9999萬美元）。減持後，李嘉誠基金會對郵儲銀行的持股量降至21.84億股。李嘉誠基金會主席就是李嘉誠，外界認為是他同意賣股，且已連賣出多次，只是這次金額較大才會公告。

中國郵儲銀行在2015年12月引入十家境內外戰略投資 者，並於2016年9月在香港聯交所掛牌上市，成為2016年全球最大IPO。李嘉誠、李澤鉅父子當年透過李嘉誠基金會，以金融衍生工具（PLN）交易，持有的股份為22.67億股，占流通股份的11.42%。這意味李嘉誠在過去這段時間，減持8300萬股、約0.42%股郵儲銀行H股。

中泰國際策略分析師顏招駿表示，香港大戶減持一般需要超越一個整數才披露，李嘉誠減持5萬股後逾整數占比，持倉從11.42%降為目前的10.99%，持股占比已不足11%。

郵儲銀行最新經營數據顯示，截至今年6月底，該公司資產總額為13.43兆人民幣（下同，約1.88兆美元），較去年底增長6.66%。今年上半年，郵儲銀行營業收入人民幣1734.6億元，年增10.03%；歸屬於母公司股東的淨利潤人民幣471.1億元，年增14.88%。在監管指標部分，郵儲銀行不良貸款 餘額人民幣578.88億元，較去年底增加人民幣52.03億元；不良貸款率0.83%，較上年底微升0.01個百分點。

除了李嘉誠減持外，近日也有法人機構下調對郵儲銀行評級。滙豐環球研究發表報告，市場一向對郵儲銀行期望很高，但在近日對存款代理費的變化感到失望，決定下調對其投資評級由「買入」降至「持有」。