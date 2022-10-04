香港通關內地可望「二十大」後放寬 海外入境擬0+0

香港實施「0＋3」一周，每日經機場出入境人數相比8月同期，單日最高時人流增加三成。 （中通社）

近月因中國堅持「動態清零」，香港 疫情反復下沉寂的「通關」安排，有望在中共二十大 舉辦後，再次提上日程。據港媒報導，北京方面可能在大會後放寬與香港的通關，「好消息」預期將於10月底陸續發布。

據港媒引述港區全國人大代表譚耀宗指出，他身邊的「內地朋友」估計，中共二十大會議結束後，香港與內地的通關政策有望放寬。

中共二十大10月16日在北京召開，慣例舉行一周。而港大專家何柏良表示，到10月18日香港已抗疫1000日，是時候取消機場入境核酸檢測 及限聚令等措施。香港行政長官李家超會在10月19日，發表上任後首份施政報告，讓外界期待「好消息」。

報導說，香港要重奪國際競爭力，先決條件是盡快通關，新政策將於10月底陸續發布，包括香港對海外入境旅客安排從「0+3」改「0+0」、內地放寬港人入境等。

香港實政圓桌立法會議員田北辰說，「0+0」方案勢在必行，而海外人士抵港最大障礙為核酸檢測安排，呼籲以快測代替，讓遊客放心赴港。

香港於9月26日起將入境檢疫措施放寬為「0+3」，登機前48小時核酸檢測要求也以快速檢測代替，但抵港當天，第二、四、六天均要做核酸檢測。

香港昨新增3186例本土確診病例、3人死亡，另有343例海外移入；數字反映出本地確診病例保持穩定，海外移入病例增為2倍，被認為與政府放寬海外人士入境檢疫安排有關。