醫：港「安心出行」難達追蹤效果 4人限聚名存實亡

香港政府自6日起放寬部分社交距離措施，包括餐飲處所每枱人數上限由8人增至12人，宴會人數上限由120人增至240人等。呼吸系統科專科醫生梁子超表示，放寬不會造成太大風險，加上社區群體免疫已慢慢建立，疫情 呈下降趨勢，認為現時是黃金機會放寬措施，但仍可繼續保留部分措施監察情況，如疫情有反彈便可針對處理。

香港電台報導，梁子超指出，現時應集中放寬影響經濟民生的防疫措施，但可逐步處理，包括餐飲處所的營業時間、限制客量等，建議可每隔一兩星期檢視，如問題不大便可進一步再放寬。

至於「安心出行」，梁子超認為，現時難做到追蹤效果，但由於與疫苗通行證半綑綁，除非政府改變進入表列處所要掃疫苗通的做法，否則可以取消。而4人限聚令已名存實亡，假日時不少商場，鬧市等都人潮洶湧，認為如政府希望復常，可取消4人限聚令，但口罩 令可遲一步再檢討，特別社區傳播仍較多，加上冬季流感即將來臨，室內仍有需要戴口罩。

梁子超又建議，政府可盡早落實「0+0」入境安排，但需保留機場核酸檢測 ，而旅客來港後由於每日須做快測，可考慮取消旅客定期在社區做核酸檢測的做法。