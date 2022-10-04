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吸引全球旅客遊港 港府將派發50萬張免費機票

記者陳言喬／香港4日電
為重振香港旅遊產業，外傳港府將派發50萬張機票吸引全球旅客來港。（取材自騰訊新聞）
為重振香港旅遊產業，外傳港府將派發50萬張機票吸引全球旅客來港。（取材自騰訊新聞）

為促進經濟，重振香港旅遊產業，港媒報導香港將向全球派發50萬張免費機票，吸引全球遊客到港一遊。

香港日前已放寬入境限制，境外到香港不再集中隔離，而是採取3天的居家健康監測。期間可外出，但不能到餐廳及主題公園等指定場所。

星島日報上周一篇專欄文章引述未具名政府人士稱，在全面取消剩餘防疫限制措施後，香港將送出50萬張機票，吸引遊客重返這個金融中心。

報導稱，香港政府已逐步放寬入境檢疫措施，行政會議成員林健鋒多次敦促港府，善用機場管理局在2020年向航空公司購買的五十萬張機票，以「買一送一」方式，吸引商務客及旅客來港。

報導指出，香港11月會舉行金融投資峰會，又有七人欖球賽，故政商界估計，除非疫情出現嚴重逆轉，香港特首李家超將在10月19日首度發表的「施政報告」上，公佈香港復常的機會相當高。

港府內部評估，要達成最大效益，是當香港全面向國際開放、即實施「0+0」後，再利用這50萬張機票，吸引一些可來可不來的旅客。

港府是在前年4月花了20億港元（約2.5億美元），向國泰、港龍、港航和香港快運四家預購了50萬張機票，計畫在疫情穩定後拿來抽獎。不過具體細節都沒有敲定。

還有媒體稱，最近大陸首席流行病學家吳尊友在採訪中引用了不少香港的疫情資料。香港是替中國大陸在試水，在探索。

香港 疫情 投資

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