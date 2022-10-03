接軌國際 香港議員倡議以快測取代核酸檢測

香港立法會議員呼籲港府讓入境旅客用快測取代核酸檢測，以打通連接國際的障礙。（中新社）

香港 立法會議員呼籲港府讓入境旅客用快測取代核酸檢測 ，以打通連接國際的障礙。

港府在9月26日起將入境檢疫措施放寬為「0+3」（免除酒店隔離+三天醫學監察），登機前48小時核酸檢測的要求也以快速檢測代替，抵港後在機場 即時接受核酸檢測，第二、四、六天均要做核酸檢測。

據香港01報導，香港政商界均預期，港府在收集「0+3」方案數據之後，將進一步放寬至「0+0」（免除所有入境防疫隔離措施）。

香港實政圓桌立法會議員田北辰說，「0+0」方案勢在必行，只是時間問題，而海外人士抵港最大障礙為核酸檢測安排，呼籲以快測代替。

田北辰說，在接觸外國商會和旅遊界後發現就算實行「0+0」方案，相比於其他地方，外國客仍因為核酸檢測要求而降低赴港意願。

他建議，核酸檢測要求需改為快速測試，讓遊客放心赴港，相信遊客會接受抵港前後做足快測的要求。

在港府宣佈入境檢疫措施放寬為「0+3」方案後，香港入境處數據顯示，在9月26日「0+3」實施至10月1日日，六天間有5萬1746人次出境，較上一個星期（9月19日至9月24日）的4萬2140人次，上升約23%。

翻查近年數字，2020年初暴發冠病疫情，港府實施嚴格出入境政策，經機場出境人數自2020年4月起持續下跌。按入境處數據，自「0+3」方案實施日，機場出境4424人次，其後逐步上升，9月30日單日9264人次，創下兩年半來新高。10月1日就有8684人次，較上週9月24日增加76%。

單計香港市民經機場出境數字，由「0+3」方案實施日的3400人次，攀升至國慶日7170人次，較上週24日的3695人次上升94%。