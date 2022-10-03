港人有望上太空 特首李家超：國慶大禮 具歷史意義

李家超在十一文藝晚會期間，與三名香港太空館「少年太空人體驗營」的前學員聊天。（取材自臉書）

中國正在選拔第四批預備航天員（太空人 ），其中，負責在太空實驗的載荷專家將首次在港澳地區選拔。香港 特首李家超說，這代表了國家對香港科研水準的信心，「是振奮人心的喜訊，極具歷史性意義」，感謝國家在73周年國慶期間公布，此刻「國家向香港特區送上這份禮物，喜上加喜」。

央視新聞報導，航天駕駛員在陸海空三軍現役飛行員中選拔，航天飛行工程師在從事航空航天工程及相關領域專業的科研和工程技術人員中選拔，載荷專家在從事太空科學研究及應用相關領域的科研人員中選拔。

此次預備航天員選拔，預計1年半左右時間完成，並首次在港澳地區選拔載荷專家。「載荷專家」是指在太空實驗室做實驗的航天員，包括天文觀測、物理實驗等。

李家超昨天對此回應表示，這是振奮人心的喜訊，極具歷史性意義。這讓香港人有機會實現航天夢，貢獻國家。

李家超說，國家在港選拔載荷專家，標誌著鼓勵和歡迎香港同胞在國家發展中作出貢獻，標誌著國家對香港科研水準的信心，以及對香港青年發展的關心。

他還表示，港府鼓勵全港學生以至社會各界借此機會多認識國家載人航天工程的豐碩成果，「增強國家意識和國民身分認同」。