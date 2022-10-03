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烏克蘭東部、南部傳捷報 北約：展現擊退俄軍能力

食品不再缺貨 但供應鏈危機仍在 大折扣難復返

香港第一期消費券 1/3市民首月全用光

香港新聞組／香港3日電
香港新一期電子消費券發放，銅鑼灣商圈各商場人頭湧動。（中通社）
香港新一期電子消費券發放，銅鑼灣商圈各商場人頭湧動。（中通社）

香港財政司長陳茂波昨天發表網誌表示，新一期消費券前天發放，約636萬名市民受惠，且為零售及餐飲市道即時注入約150億港元（約19.1億美元）的消費力。這幾天正值國慶節和重陽假期的長周末，認為濃厚的節日氣氛有助增添消費意欲。

明報報導，消費券刺激消費市道及提振經濟效用顯著，今年8月第一期約130億港元（約16.5億美元）的消費券，發放首月已有約七成金額被使用，當中約六成用於零售交易、三成用於餐飲，約一成用在服務業。他稱若以使用人數計，逾三分之一市民在派券首月已全額用完。

報導引述陳茂波稱，雖然消費券可發揮短期提振作用，但零售市道始終受經濟大環境影響，今年以來環球局勢多變、地緣政治緊張、供應鏈未及恢復、通脹高企、海外主要央行連番大幅加息，市場擔心環球經濟或衰退，香港股市及樓市受壓，外圍因素及本地疫情揮之不去，拖累本地經濟活動復常和市民消費，加上高基數效應，日前公布的8月零售業銷貨價值按年跌0.1%，但經季節性調整後按月比較，8月仍有增長，可見消費券對疲弱的零售市道已發揮支撐作用。

報導說，陳茂波又稱，中共20大將謀畫未來五年甚至更長時期中國共產黨和國家發展的目標任務、大政方針和行動綱領。他說，國家的堅實支持，對香港未來持續成功非常重要，必須更深入認識黨和國家的發展籌畫，推動香港融入國家發展大局。

香港 疫情 供應鏈

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