香港總商會促降低門檻 吸引優才赴港工作

梁兆基促請特區政府要積極「搶人才」，在輸入優才時提供較好條件。（取材自香港電台）

香港 總商會總裁梁兆基表示，商界希望香港盡快實施「0+0」入境安排，帶動客流、商務及大型活動回流香港，推動經濟明顯反彈，但他指出，由於舉辦大型活動需時，即使「0+0」安排在今季內推出，相關效應亦要到明年首季才能見到，因此希望盡快落實。

綜合香港電台、明報等港媒報導，梁兆基促請港府要積極「搶人才」，在輸入優才時提供較好條件。對於或有意見認為會對本地人造成不公平情況，梁兆基認為，如果港府放寬簽證 、提供房屋津貼等，吸引人才長時間居留香港，對香港是雙贏局面，不認為會造成很大不公，但首要港府要解決房屋問題，否則會推高本地樓價，令本地居民受損。

梁兆基又說，關注即將發表的《施政報告》在人才政策有何措施。他提到香港過往的輸入人才計畫門檻太高，同時著重高端人才，但中層人才同樣重要，例如香港要發展成創科中心，現時只有約10萬人從事相關行業，他預料可能要輸入數十萬外來人才。

他促請當局改變人才政策，大量輸入中高級人才，優化居留條件、津貼等措施，否則難以與新加坡 等城市競爭。

他強調，不少西方民主國家亦有推出相關政策，但當局要留意，避免人才政策出現漏洞，讓非專才受益。

梁兆基昨出席商台《政好星期天》表示，總商會早前的調查顯示，30%大型企業考慮或已搬離香港，10%會永久遷離，形容有關數字響起警號。他認為，若搬離香港的企業側重大中華市場，日後遷回香港的機會較大，若只是找一個地方設亞太區總部，則未必會返港，因香港與競爭對手新加坡的條件相若，遷走後便難以短期內回來，因此希望香港完全復常後，再努力招攬企業回來。

他認為香港仍然具備優厚條件，對企業仍有很大吸引力，促請港府以積極態度招攬企業，並對外推廣香港目前狀況。