中在港召航天員 申請者須熱愛祖國、擁護一國兩制

中國第四批預備航天員選拔，首次開放香港及澳門居民參與。圖為神舟14號航天員。（新華社資料照片）

正值十一國慶假期，中央2日宣布再向香港 「送大禮」。中國載人航天工程辦公室展開第四批預備航天員（太空人 ）選拔，當中將有兩席載荷專家（Payload Specialist），首次開放香港及澳門居民參與選拔。

綜合明報、香港01、新華社報導，召募將在6日至27日進行，申請人須在30至45歲、香港永久居民的中國公民，男性須162至175公分高，女性則介乎160至175公分高，參選人及其家庭主要成員均應「熱愛祖國」、擁護「一國兩制」、無犯罪紀錄等，且須持博士學位及有不少於3年科研經驗，不設固定名額。港府消息稱，參加者即使脫穎而出，仍要再與內地專家競逐大概兩個名額的載荷專家，載荷專家有機會上太空做科學實驗。

本次共選拔12至14名預備航天員，包括7至8名航天駕駛員，5至6名航天飛行工程師和載荷專家，當中載荷專家約有兩名。

港府昨晚開記招簡介甄選。創新科技及工業局常任祕書長麥德偉說，載荷專家一般而言背景是科學家或科研人員，在執行太空飛行任務中，他們主要負責開展太空實驗或試驗研究、操作及使用太空實驗設備，及配合飛行乘組其他航天員，開展站務管理等日常工作。

翻查中國載人航天工程官方網站，航天員全是共產黨 員，被問到持共產黨籍是否考慮因素時，副財政司長黃偉綸回應稱，以他了解沒這樣的要求。

創新科技及工業局長孫東表示，香港的選拔不設固定名額，因這是「國家專登給的機會」。中大榮休教授、太空與地球信息科學研究所創所所長林琿表示，香港有航天載荷研究專家，包括通訊、遙感、導航定位的專家，還有機械製造、機器人和人工智能方面的專家；指中國的布局顯示了他們對於香港科學家的信任和重視。