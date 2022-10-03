十一黃金周首日 澳門訪客按年增逾18倍

澳門十一黃金周入境旅客量再創新高，圖為大三巴牌坊前日前舉辦的傳統托盤比賽。（新華社）

隨著與內地的檢疫措施有所放寬，澳門 迎來疫情 以來最具「人氣」的十一黃金周。澳門旅遊局公布，十一黃金周首日10月1日總計有3萬7427人次入境澳門，按年增逾18倍，若單計內地訪澳旅客則有3萬3851人次，按年增17.89倍。至2日上午11時，澳門各口岸錄得共9.1萬人次出入境，其中入境旅客5206人次。

綜合香港經濟日報、文匯網報導，10月1日澳門各大景區及娛樂度假村的人流明顯增加。大三巴景區的遊客摩肩接踵，金光大道兩邊也是人流如織。景區附近的手信店、藥店等商鋪再現門庭若市的景象。大三巴街一家手信店老闆表示，光顧的顧客比平日增加了三、四成，達到了預期。一家藥店的老闆稱，澳門已經錯過了多個假期，總算等來了一個「黃金周」。

為了吸引更多的旅客來訪，澳門旅遊局、文化局等部門精心準備了一系列文化藝術活動。10月1日晚，旅遊局主辦的「2022國慶煙花表演」在澳門旅遊塔對開海面上演，吸引近8萬人次觀看，旅遊塔附近人山人海。正在進行中的第34屆澳門國際音樂節、連日上演的當代雜技劇等視聽盛宴也讓眾多旅客及本地居民感受到澳門濃厚的藝術氛圍。

針對十一國慶假期，旅遊局部署了多項吸引旅客來澳旅遊的宣傳工作，包括通過內地社交媒體及網紅向內地居民宣傳澳門安全宜遊的資訊。同時繼續與電商 合作，在不同平台加強推廣一系列刺激國慶「黃金周」的酒店五折券及加推機票 「買一送一Plus」優惠，以吸引旅客赴澳旅遊，刺激旅遊消費，延長留澳時間。活動在各大電商平台持續受旅客歡迎。