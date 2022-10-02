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香港特首李家超十一致辭 述港優勢未提國安

香港新聞組／香港2日電
港府1日在金紫荊廣場舉行國慶升旗儀式，三名前特首曾蔭權、梁振英及林鄭月娥都分別攜眷出席，惟全國政協副主席、香港首任特首董建華連續兩年缺席，其辦公室透過公關表示，董正在休假，不作回應。（中新社）
港府1日在金紫荊廣場舉行國慶升旗儀式，三名前特首曾蔭權、梁振英及林鄭月娥都分別攜眷出席，惟全國政協副主席、香港首任特首董建華連續兩年缺席，其辦公室透過公關表示，董正在休假，不作回應。（中新社）

港府昨早舉行十一國慶升旗儀式及酒會，特首李家超在酒會致辭時花了約五分之一篇幅指出香港「有多不勝數的優勢」，稱對香港前景充滿信心。他表示，香港在開拓機遇和抵禦衝擊的關鍵時刻，「總有祖國作為堅強後盾」；今年初香港面對嚴峻疫情時，中央全力支援香港，「這些護港情切的中國速度和民族關懷，每個香港人都歷歷在目，不會忘記」。

李家超首次以特首身分出席十一國慶升旗儀式及國慶酒會。（中新社）
李家超首次以特首身分出席十一國慶升旗儀式及國慶酒會。（中新社）

明報報導，港府昨日早上在金紫荊廣場舉行國慶升旗儀式，並在會展舉行國慶酒會，三前特首曾蔭權、梁振英及林鄭月娥都有攜眷出席。全國政協副主席、前特首董建華連續第二年缺席國慶升旗儀式及國慶酒會，辦公室透過公關稱董正在休假。

據報導，李家超昨日在演辭中並未提及「國家安全」。他提到，過去香港總能轉危為機的主因是一國兩制為香港長期繁榮穩定提供了最佳制度保障，較林鄭去年演辭中四度提及一國兩制為少。

報導稱，近期香港逐步放寬社交距離措施及入境措施，李家超重申港府在抗疫上不會「躺平」，在風險可控下盡量讓社會有最大的經濟活力，維持香港的國際競爭力。李家超稱對香港前景充滿信心，呼籲大家都應該對香港前景有信心，稱香港有很多優勢，例如是全球最大人民幣離岸中心、資訊自由流通、稅制簡單等，「這些都是我們的自信所在，我們的競爭力所在」。

另據文匯報報導，國慶賽馬日開幕儀式昨日在沙田馬場舉行，適逢周末，不少馬迷帶家人前往觀賽，現場氣氛熱烈。賽馬會表示，沙田馬場及跑馬地馬場昨日共吸引了1萬1701人入場。全日投注額達15億8800萬港元（約2.02億美元），是國慶賽馬日的歷來第二高。

香港 社交距離 林鄭月娥

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