香港旅議會：抵港人數雖回升 遊客僅占少數

香港放寬抵港檢疫安排至「0+3」，每日經機場的入境人次回升，但多數是回港的市民。中通社

香港 旅遊業議會昨日表示，自「0+3」入境檢疫安排實施以來，每日經機場的入境人次回升至4500至6100，但抵港者多數是回港的市民，海外旅客只占少數。該會認為要待香港與內地恢復正常通關，香港旅遊業才有望真正復甦。

文匯報報導，「0+3」入境檢疫安排實施至今，每日經機場入境人次回升，香港旅遊業議會總幹事楊淑芬在接受電台訪問時表示，其中只有少數海外旅客，談不上是旅遊業復甦，而旅客在「黃碼」下抵港首三天出行受限制是令旅客卻步的原因，「處處餐廳都進入不到，所以『0+0』是必須。再下一步甚至與內地（恢復正常）通關可有時間表，才有望復甦。因為很多旅客抵港，即我們稱『一程多站』，他們抵港後幾日可能到大灣區或內地玩幾日。」

香港旅遊促進會總幹事崔定邦在同一節目上表示，在「0+3」檢疫措施下，酒店生意會跌，業界希望酒店轉型用作供香港內地「逆向隔離」的設施，以增加收入。

香港由6日起取消郵輪 公海遊「熔斷機制」，楊淑芬形容這是好消息，但「為時已晚」，因為如皇家加勒比遊輪等大型郵輪公司已轉戰新加坡 ，「該郵輪在新加坡已收客收到明年第二季，根本不能即日回港。郵輪也要有很多準備，所以我們現在觀察中，明年第二季尾，希望我們可有郵輪來到香港。但說如有確診人士時，措施是怎樣？這些細節（政府）都要清楚一點。」

暫時離開香港的皇家加勒比遊輪表示，取消「熔斷機制」對復航邁進一步，而重新開放公海遊對郵輪業界復航有重大意義。該公司感謝港府接納建議，但未提及何時及會否重返香港市場。

此外，香港昨日新增6宗新冠肺炎死亡個案，截至10月1日零時零分，第五波疫情期間共有9954名確診者離世。醫管局表示，昨日新增呈報8名危殆病人及3名嚴重病人，目前共有36名危殆及27名嚴重病人，其中11名危殆病人正接受深切治療。