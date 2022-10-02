我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1人前門按鈴 2人闖後院…金山老婦遭掐脖毆打搶光積蓄

加州將中國農曆新年定為法定節假日 可休假8小時

香港旅議會：抵港人數雖回升 遊客僅占少數

香港新聞組／香港2日電
香港放寬抵港檢疫安排至「0+3」，每日經機場的入境人次回升，但多數是回港的市民。中通社
香港放寬抵港檢疫安排至「0+3」，每日經機場的入境人次回升，但多數是回港的市民。中通社

香港旅遊業議會昨日表示，自「0+3」入境檢疫安排實施以來，每日經機場的入境人次回升至4500至6100，但抵港者多數是回港的市民，海外旅客只占少數。該會認為要待香港與內地恢復正常通關，香港旅遊業才有望真正復甦。

文匯報報導，「0+3」入境檢疫安排實施至今，每日經機場入境人次回升，香港旅遊業議會總幹事楊淑芬在接受電台訪問時表示，其中只有少數海外旅客，談不上是旅遊業復甦，而旅客在「黃碼」下抵港首三天出行受限制是令旅客卻步的原因，「處處餐廳都進入不到，所以『0+0』是必須。再下一步甚至與內地（恢復正常）通關可有時間表，才有望復甦。因為很多旅客抵港，即我們稱『一程多站』，他們抵港後幾日可能到大灣區或內地玩幾日。」

香港旅遊促進會總幹事崔定邦在同一節目上表示，在「0+3」檢疫措施下，酒店生意會跌，業界希望酒店轉型用作供香港內地「逆向隔離」的設施，以增加收入。

香港由6日起取消郵輪公海遊「熔斷機制」，楊淑芬形容這是好消息，但「為時已晚」，因為如皇家加勒比遊輪等大型郵輪公司已轉戰新加坡，「該郵輪在新加坡已收客收到明年第二季，根本不能即日回港。郵輪也要有很多準備，所以我們現在觀察中，明年第二季尾，希望我們可有郵輪來到香港。但說如有確診人士時，措施是怎樣？這些細節（政府）都要清楚一點。」

暫時離開香港的皇家加勒比遊輪表示，取消「熔斷機制」對復航邁進一步，而重新開放公海遊對郵輪業界復航有重大意義。該公司感謝港府接納建議，但未提及何時及會否重返香港市場。

此外，香港昨日新增6宗新冠肺炎死亡個案，截至10月1日零時零分，第五波疫情期間共有9954名確診者離世。醫管局表示，昨日新增呈報8名危殆病人及3名嚴重病人，目前共有36名危殆及27名嚴重病人，其中11名危殆病人正接受深切治療。

香港 郵輪 新加坡

上一則

中製大客機C919領證 習近平：乘載民族夢想

下一則

香港香格里拉3酒店 29萬客戶個資外洩

延伸閱讀

港女陳屍台北龍山寺 留「勿跟靈界溝通」詭異字條

港女陳屍台北龍山寺 留「勿跟靈界溝通」詭異字條
泰國10月起入境規定回復疫情前 免疫苗、檢測證明

泰國10月起入境規定回復疫情前 免疫苗、檢測證明
港0+3實施4天入境未見增幅 官方：是否放寬需看數據

港0+3實施4天入境未見增幅 官方：是否放寬需看數據
李嘉誠家族賣出香港豪宅 變現26.4億美元

李嘉誠家族賣出香港豪宅 變現26.4億美元

熱門新聞

運動員阿爽參與鐵人三項比賽，因服裝受到矚目。（取材自極目新聞）

三鐵美女穿高衩緊身服比賽太露骨？裁判：服裝合規定

2022-09-24 09:00
董瑤瓊（左）2018年因上傳朝習近平畫像潑墨的影片而被送入精神病院。（圖取自保護衛士網頁safeguarddefenders.com）

向習近平頭像潑墨女之父 傳全身傷慘死於監獄

2022-09-26 13:28
中國海運價格持續下跌，貨櫃航運市場表現疲軟，原本「一箱難求」已變成「一貨難求」。圖為山東青島港。（新華社）

中國海運從一櫃難求 變「一貨難求」

2022-09-25 11:50
「校園活春宮」發生在廣東財經大學華商學院。（影片截圖）

廣東高校廁所「活春宮」 學生圍觀「吃瓜」 網罵：後生可畏呀

2022-10-01 10:00
歐洲能源價格飆升，歐洲人瘋搶中製「取暖神器」，圖為熱水袋 。（取材自時代周報）

不只電熱毯 中國還有一種「過冬神器」在歐洲搶手

2022-09-28 07:00
周大福門店。（取材自魔都囡）

25萬元金飾賣4萬…周大福標價出錯 顧客「薅羊毛」被告

2022-09-30 09:00

超人氣

更多 >
廣東高校廁所「活春宮」 學生圍觀「吃瓜」 網罵：後生可畏呀

廣東高校廁所「活春宮」 學生圍觀「吃瓜」 網罵：後生可畏呀
網曬物理學家楊振寧百歲宴影片 小54歲妻陪身旁

網曬物理學家楊振寧百歲宴影片 小54歲妻陪身旁
宮鬥上演？英媒：卡蜜拉欺負威廉、凱特的小孩

宮鬥上演？英媒：卡蜜拉欺負威廉、凱特的小孩
英國物理期刊撤900篇假論文 半數來自這國

英國物理期刊撤900篇假論文 半數來自這國
紐約法拉盛緬街凌晨爆二級大火 中藥材、水果盡燒毀

紐約法拉盛緬街凌晨爆二級大火 中藥材、水果盡燒毀