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香港消費券派發逢十一 商場人流增3成 旅行社大排長龍

香港新聞組／香港2日電
香港新一期電子消費券1日發放，約636萬人受惠，當天銅鑼灣商圈的各商場都人頭湧動。（中通社）
香港新一期電子消費券1日發放，約636萬人受惠，當天銅鑼灣商圈的各商場都人頭湧動。（中通社）

港府昨日向636萬名市民派發新一輪消費券，適逢十一國慶節假日，市面上明顯較平常周末熱鬧，有商場人流較平常周末增加三成。在旺角球鞋街，不少年輕人趁著消費券到手購買「心頭好」。有市民把消費券用於食海鮮大餐慶祝。有酒樓負責人表示，昨日午市人流多一成，期望消費券能令整體經濟向上。有電器連鎖零售店預期，消費券可幫助營業額增加兩至三成。

綜合大公、文匯報報導，有立法會議員表示，派發消費券對零售業生意有提振作用，但近兩、三年來自內地的遊客近乎零，十一黃金周在香港已經沒有效應，消費券幫助填補的消費額與疫情前仍有距離，長遠仍須靠全面通關等措施引進外來消費。

消費券經六間儲值支付工具營辦商即支付寶香港、BoC Pay、八達通、PayMe from HSBC、Tap&Go「拍住賞」、WeChat Pay HK派發。其中，獲發總額5000港元（約637美元）消費券的市民，如透過八達通收取消費券，昨天會獲發第二輪2000港元（約254.7美元）的消費券，透過其餘5款電子錢包領取的市民，則會收到餘額全數3000港元（約382.1美元）的的消費券。

昨日適逢十一假日，不少市民即時使用消費券購物。銅鑼灣一個衣物特賣場，不少市民到場掃貨，入店的電梯更大排長龍。

旺角倫敦大酒樓副總經理蘇萬成表示，昨天午市生意升近10%。他認為，消費券已派發多次，相信市面難再出現派發初期的報復性消費，加上近日港府放寬入境檢疫至「0+3」，不少市民計畫外遊，茶市生意保持平穩已是不錯。

除了本地購物、吃飯等，部分旅行社亦接受消費券付款，可以用來報旅行團、買機票和訂酒店，有旅行社昨日就出現了排隊長龍。旅行社負責人預料生意額將較未派券時增加一倍。

新鴻基地產（銷售及租賃）代理公司董事鍾秀蓮表示，新地旗下12大商場昨天人流較平常周末增加達30%。珠寶首飾店錄得多單大額交易，東港城的金飾店有顧客分別豪花28萬港元購買龍鳳手鐲及鑽石頸鏈，送女兒結婚之用；將軍澳中心於3小時內賣出60部iPhone及25只Apple Watch。

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