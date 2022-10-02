我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1人前門按鈴 2人闖後院…金山老婦遭掐脖毆打搶光積蓄

加州將中國農曆新年定為法定節假日 可休假8小時

譚耀宗：內地20大後通關鬆綁 賀一誠籲北京放寬7+3

香港新聞組／香港2日電
澳門停辦近三年的內地赴澳門旅行團，賀一誠稱，10月底11月初可復辦。圖為澳門入境旅客量回升。（中通社資料照片）
澳門停辦近三年的內地赴澳門旅行團，賀一誠稱，10月底11月初可復辦。圖為澳門入境旅客量回升。（中通社資料照片）

全國人大常委譚耀宗昨日引述「內地朋友」估計，月底中共20大舉行後，內地和香港通關安排有望放寬。澳門特首賀一誠昨天則表示，若內地放寬現行「7+3」（七天集中隔離，三天居家醫學監測）政策，澳門會立即跟隨，放寬港人入境當地的檢疫安排。

澳門特首賀一誠。（新華社）
澳門特首賀一誠。（新華社）

香港電台報導，賀一誠在中共建政73周年酒會致詞時表示，澳門前往香港已沒有隔離及配額制度，但香港往澳門就因為澳門需與中國大陸保持免隔離通關，無法免隔離，希望中國大陸放寬現行的「7+3」政策後，澳門的檢疫措施能與香港同步。他還重申，澳門政府始終堅持疫情防控動態清零的總方針，不會動搖。

針對恢復內地部分居民到澳門的電子簽證及旅行團的時間表，賀一誠說，這方面工作已分階段展開，相信10月底11月初就可按計畫恢復。而在內地疫情反覆和動態清零的政策下，廣東等四省一市會先作為重點，以後加強其他省分開放。

至於珠澳通關核檢有效期會否放寬，賀一誠指出，澳門政府一直爭取放寬至72小時，但他也強調需體諒珠海方面的壓力，特別是十一假期人流多，珠海也較嚴謹。

另據明報報導，譚耀宗昨在now新聞台節目說，身邊不少朋友，包括「內地朋友」估計，在中共20大完結後，即本月底有望放寬，「20大後會有新一屆中央委員會、政治局、常委組成，有新班子組成；有些人認為20大是重要會議，有很多（政策）暫時不會改變，直至開完會之後，或會放寬和變化」。

至於香港與內地「專班」近月商討「逆向隔離」安排，譚說雙方仍在討論，「看來從中央和省的角度，都贊成逆向隔離這方法，但專班主事的官員就要考慮如何做，估計需要些時間」。

澳門 香港 20大

上一則

解放軍東部戰區新司令林向陽亮相 兩度參加大閱兵 顯示習看重他

下一則

中貨船食物中毒21船員已12死 越媒：疑吃下毒魚

延伸閱讀

臨20大 北京防疫緊張 8人被刑事調查 有2台人入境確診

臨20大 北京防疫緊張 8人被刑事調查 有2台人入境確診
凌晨3時已排長隊 20萬人北京天安門看十一升旗儀式

凌晨3時已排長隊 20萬人北京天安門看十一升旗儀式
澳門11月恢復內地旅行團 對香港繼續「7+3」

澳門11月恢復內地旅行團 對香港繼續「7+3」
澳門11月解封？ 將恢復中國旅行團赴澳旅遊及電子簽註

澳門11月解封？ 將恢復中國旅行團赴澳旅遊及電子簽註

熱門新聞

運動員阿爽參與鐵人三項比賽，因服裝受到矚目。（取材自極目新聞）

三鐵美女穿高衩緊身服比賽太露骨？裁判：服裝合規定

2022-09-24 09:00
董瑤瓊（左）2018年因上傳朝習近平畫像潑墨的影片而被送入精神病院。（圖取自保護衛士網頁safeguarddefenders.com）

向習近平頭像潑墨女之父 傳全身傷慘死於監獄

2022-09-26 13:28
中國海運價格持續下跌，貨櫃航運市場表現疲軟，原本「一箱難求」已變成「一貨難求」。圖為山東青島港。（新華社）

中國海運從一櫃難求 變「一貨難求」

2022-09-25 11:50
「校園活春宮」發生在廣東財經大學華商學院。（影片截圖）

廣東高校廁所「活春宮」 學生圍觀「吃瓜」 網罵：後生可畏呀

2022-10-01 10:00
歐洲能源價格飆升，歐洲人瘋搶中製「取暖神器」，圖為熱水袋 。（取材自時代周報）

不只電熱毯 中國還有一種「過冬神器」在歐洲搶手

2022-09-28 07:00
周大福門店。（取材自魔都囡）

25萬元金飾賣4萬…周大福標價出錯 顧客「薅羊毛」被告

2022-09-30 09:00

超人氣

更多 >
廣東高校廁所「活春宮」 學生圍觀「吃瓜」 網罵：後生可畏呀

廣東高校廁所「活春宮」 學生圍觀「吃瓜」 網罵：後生可畏呀
網曬物理學家楊振寧百歲宴影片 小54歲妻陪身旁

網曬物理學家楊振寧百歲宴影片 小54歲妻陪身旁
宮鬥上演？英媒：卡蜜拉欺負威廉、凱特的小孩

宮鬥上演？英媒：卡蜜拉欺負威廉、凱特的小孩
英國物理期刊撤900篇假論文 半數來自這國

英國物理期刊撤900篇假論文 半數來自這國
紐約法拉盛緬街凌晨爆二級大火 中藥材、水果盡燒毀

紐約法拉盛緬街凌晨爆二級大火 中藥材、水果盡燒毀