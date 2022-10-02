譚耀宗：內地20大後通關鬆綁 賀一誠籲北京放寬7+3

澳門停辦近三年的內地赴澳門旅行團，賀一誠稱，10月底11月初可復辦。圖為澳門入境旅客量回升。（中通社資料照片）

全國人大常委譚耀宗昨日引述「內地朋友」估計，月底中共20大 舉行後，內地和香港 通關安排有望放寬。澳門 特首賀一誠昨天則表示，若內地放寬現行「7+3」（七天集中隔離，三天居家醫學監測）政策，澳門會立即跟隨，放寬港人入境當地的檢疫安排。

澳門特首賀一誠。（新華社）

香港電台報導，賀一誠在中共建政73周年酒會致詞時表示，澳門前往香港已沒有隔離及配額制度，但香港往澳門就因為澳門需與中國大陸保持免隔離通關，無法免隔離，希望中國大陸放寬現行的「7+3」政策後，澳門的檢疫措施能與香港同步。他還重申，澳門政府始終堅持疫情防控動態清零的總方針，不會動搖。

針對恢復內地部分居民到澳門的電子簽證及旅行團的時間表，賀一誠說，這方面工作已分階段展開，相信10月底11月初就可按計畫恢復。而在內地疫情反覆和動態清零的政策下，廣東等四省一市會先作為重點，以後加強其他省分開放。

至於珠澳通關核檢有效期會否放寬，賀一誠指出，澳門政府一直爭取放寬至72小時，但他也強調需體諒珠海方面的壓力，特別是十一假期人流多，珠海也較嚴謹。

另據明報報導，譚耀宗昨在now新聞台節目說，身邊不少朋友，包括「內地朋友」估計，在中共20大完結後，即本月底有望放寬，「20大後會有新一屆中央委員會、政治局、常委組成，有新班子組成；有些人認為20大是重要會議，有很多（政策）暫時不會改變，直至開完會之後，或會放寬和變化」。

至於香港與內地「專班」近月商討「逆向隔離」安排，譚說雙方仍在討論，「看來從中央和省的角度，都贊成逆向隔離這方法，但專班主事的官員就要考慮如何做，估計需要些時間」。