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香港10/6鬆綁防疫 堂食1桌12人 郵輪取消熔斷

香港新聞組╱香港1日電
香港10月6日起放寬社交距離措施，餐旅業迎復甦曙光。(中通社)
香港10月6日起放寬社交距離措施，餐旅業迎復甦曙光。(中通社)

港新冠疫情回穩，港府宣布自10月6日起放寬餐飲防疫措施，每桌人數限制由8人增至12人，宴會人數上限倍增至240人；酒吧、夜店和其他處所人數亦同步放寬。不過，堂食限制、公眾地方4人「限聚令」及「口罩令」等繼續維持。

綜合文匯報、大公報、明報報導，香港昨新增4023宗確診，衛生防護中心總監徐樂堅指出，過去一周疫情穩定；醫務衛生局副局長李夏茵繼而宣布新一輪防疫放寬措施，包括對餐飲處所、表列處所、酒吧及夜店實施的規管，食肆每桌人數上限至12人、酒吧放寬至每桌6人，以及取消郵輪「公海遊」熔斷機制等。

報導指出，參與宴會者及到酒吧/酒館和夜店/夜總會顧客入場前仍須快測，但由目前8人改為超過12人才要快測。不過，餐飲處所和酒吧等營業時間未有放寬，食肆堂食時間仍維持至午夜11時59分，酒吧則至凌晨1時59分。

被問及堂食限制、公眾地方四人「限聚令」及「口罩令」等為何不一併放寬？李夏茵指出，希望在疫情受控情況下再放寬，其他社交距離措施仍未放寬也是基於以往曾出現放寬後疫情反彈的情況。

港府放寬餐飲限制的同時，將「疫苗通行證」適用年齡下調至5歲以上，她強調，降低「疫苗通行證」適用年齡下限，及調整12歲或以上人士接種第二及第三針疫苗寬限期由6個月減至5個月，旨在保護「一老一幼」的高危群組。

此外，港府10月6日起取消郵輪「公海遊」的熔斷機制，旅遊業界表示支持，並希望本月落實「0+0」安排，以恢復海外入境旅遊業務。

立法會旅遊界議員姚柏良表示，取消郵輪熔斷機制是政府平衡疫情風險後的適當決定，為香港旅遊業創造有利條件。目前，旅遊業仍處艱難的業務重啟期，面對鄰近地區激烈競爭，航班供應受限制，票務增長有限，入境遊毫無進寸，他期望本月落實「0+0」安排，以恢復海外入境旅遊業務。

旅遊業議會主席徐王美倫說放寬屬正面方向，亦知悉有公司冀重返香港巿場，惟因「稍遲」放寬相關措施，未能趕及年底旅遊旺季時抵港。她說郵輪公司需時數月調配人手及船，建議政府日後可先預告放寬時間表，有利郵輪公司制定航線。

香港10月6日起取消郵輪公海遊熔斷機制。圖為海洋光譜號郵輪停泊於香港啟德郵輪碼頭...
香港10月6日起取消郵輪公海遊熔斷機制。圖為海洋光譜號郵輪停泊於香港啟德郵輪碼頭。(中新社)

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