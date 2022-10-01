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香江觀察／迎解封 港人出境觀光團客激增8倍

香港特派員李春

香港人有個特點，一有假期就會往外跑。新冠疫情肆虐近三年，也被關在香港近三年。近日香港取消控疫關卡，加之外面國家地區逐步放寬入境限制，港人出門熱情再度噴發，以航空公司和旅行社掌握的數據，最新排出香港人熱門前往的八大觀光地，分別是日、韓、台、星、泰、馬，以及英、澳。

香港為確保大型國際活動舉辦，保住國際金融中心、保住國際航空樞紐地位，接連宣布通關安排，出門觀光成了坊間第一話題。由港人查詢機票、旅行社組團訂位，列出八大熱門旅遊地點，台灣雖未全線開放，有人認定其熱度應居前三。

日本名列第一，不僅日本早成港人熱門旅遊目的地，還因日本最新宣布取消每天入境人數上限、開放外國旅客自由行，再加上日圓貶值。日本大熱程度，是散客機票索價逾萬港元一張；旅行團方面，縱橫遊行政總裁袁振寧說，10月日本團已95%滿額。專做日本觀光的東瀛遊執行董事禤國全稱，機位供應緊張，加上人手不足，機票票價較7月飈升1至2倍，相信業界需時1年復甦。

南韓突然大熱，主因是南韓宣布，從10月1日零時起，全面解除所有入境防疫措施，海外入境人士無需再進行入境首日新冠核酸檢測等，令南韓遊成為新熱。

台灣曾是港人最熱門旅遊目的地，台灣最新放寬入境措施，雖沒有包括港人以觀光為目的的入境，但已放開從事商務、探親、社會訪問等入境申請。旅遊界人士說，港人與台灣聯繫密切，民間查詢者眾，旅行社也加緊準備。

香港旅遊界人士說，受惠最新檢疫安排，有旅行社團客激增八倍，自由行機票訂單升逾三倍。但目前香港的問題，一是航空公司沒能迎頭趕上，留予旅行社的機位不足，令旅行社不敢收客。另外，赴香港觀光的團隊散客仍冷，是以香港的酒店餐飲等業仍未能受惠。

香港 日本 觀光

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