港0+3實施4天入境未見增幅 官方：是否放寬需看數據

香港實施0+3，入境人數未見明顯增幅。圖為香港市民戴口罩出行。（中通社）

香港 26日起實施「0+3」入境限制，輸入個案過去3日持續增加，醫務衛生局長盧寵茂昨稱，除非出現Omicron 以外的變異病毒株，否則入境措施不會再收緊，未來放寬與否則需看數據。

中央社報導，香港昨天新增4269例確診，包括4024例本地感染和245例境外移入。香港衛生部門並指過去一天又有5名確診者死亡。

另據明報報導，香港「0+3」26日實施以來，輸入個案連續3日上升，由實施首日前一天（25日）的188宗，增至昨日公布的245宗；其中於抵港第一至三日檢測陽性占當日輸入個案的比率，過去3天介乎約16%至32%。入境人數方面，自周一起維持每天4500至5500人入境，未見明顯增幅。

報導稱，呼吸系統科專科醫生梁子超認為，雖然近日本地感染數字微升，但七天平均數仍較上周下降38%，Omicron BA.4及BA.5個案亦較上周下跌，顯示香港容易感染人口已降低，認為現時應盡快放寬社交距離措施及入境限制。

據報導，此外，「疫苗 通行證」適用年齡今日起降至5歲兒童，5至11歲兒童須接種至少一劑新冠疫苗，如首針已滿3個月則須打兩針。公務員事務局長楊何蓓茵昨表示，現時40多萬5至11歲兒童中，只有約5萬人從未接種疫苗，有信心不會出現大量兒童因不符接種要求而未能進入處所。